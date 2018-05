Un duelo cargado de emociones

Cinco meses después de la definición del último Campeonato Uruguayo, Peñarol y Defensor Sporting vuelven a enfrentarse con la necesidad para ambos de sumar de a tres en esta última fecha del Torneo Apertura.

Claro que al aurinegro le urge más conseguir un triunfo, ya que aún tiene chances de campeonar. Sin embargo, el violeta tiene claro que no puede ceder terreno pensando en la Tabla Anual. Al fin y al cabo, el año pasado perdió el Uruguayo en una única final tras ceder la ventaja que le otorgaba la acumulada.

Peñarol hoy no tiene margen de error. Tras el cachetazo que sufrió esta última semana contra Atlético Tucumán, donde salió de la zona de clasificación a octavos de la Libertadores, tiene que afrontar este duro compromiso. No depende de sí mismo. Tiene que ganar y esperar que Danubio le saque al menos un empate a Nacional para adquirir el pasaje a una eventual final.

Con el equipo diezmado y extenuado desde lo físico, Leonardo Ramos arma el rompecabezas para intentar doblegar a este duro Defensor. Descartados el arquero Kevin Dawson (Thiago Cardozo hará su debut oficial) y el lateral Lucas Hernández quedaron al margen y tampoco estarán Mathías Corujo ni Giovanni González.

No será fácil, eso está claro, porque enfrente tendrá a uno de los mejores equipos del medio, con jugadores acostumbrados a esta clase de partidos y que ya se sabe que no les pesará el marco que pueda otorgar el Campeón del Siglo. De hecho, el “Tuerto” ganó dos de los tres partidos que se disputaron en dicho escenario. Al mismo tiempo, el propio ambiente puede jugarle en contra a Peñarol: ¿Qué pasa si Nacional liquida rápidamente su partido en Jardines? ¿Qué pasa si Danubio le está dando una mano a Peñarol y el aurinegro no puede conseguir la victoria? Hoy, el clima de las tribunas puede disparar para cualquier lado. Por eso será importante para el equipo de Ramos pasar cuanto antes al frente en el tanteador para tirar toda la responsabilidad a la Curva de Maroñas.

Tiene todo como para ser un partidazo, como ya lo han sido los últimos enfrentamientos entre estas dos camisetas. Volantes de buen pie y futbolistas rápidos por las bandas están asegurados para esta tarde. Una tarde a emoción pura... Y a dos canchas.

Seguridad Los hinchas deberán esperar Sea cual sea el resultado esta tarde, los hinchas de Peñarol deberán aguardar dentro del Campeón del Siglo durante 30 minutos de acuerdo a lo que se estableció en el plan de seguridad. La idea es que haya un mínimo de tiempo necesario para que los hinchas de Nacional desalojen Jardines del Hipódromo, ya que la vía de salida para ambos es la misma: 8 de Octubre. Otro detalle importante es que los parciales de Defensor Sporting serán escoltados tanto para entrar como para salir del escenario mirasol. Para esta tarde se llevan colocadas poco más de 15.000 entradas. Las mismas continúan a la venta por RedTickets. Precios: Cataldi $ 375, Guelfi (portón B) $ 175, Damiani $ 650 y Henderson $ 2400. Los socios ingresarán gratis (previo canje) a las tres primeras tribunas. Para la Henderson deberán abonar $ 750.

El duelo

Cristian Rodríguez

- Todas las pelotas pasan por él: Tras la baja de Walter Gargano, todo el juego de Peñarol pasó a centrarse en Cristian Rodríguez. De sus pies nace el fútbol del equipo. Lo negativo: viene cargado en lo físico.



- Es el jugador que más gritó: Pese a su posición en la cancha, el lacacino es el máximo artillero de este conjunto aurinegro en el Apertura. Marcó contra River, Boston River (en dos ocasiones), Fénix y Nacional.



Foto: Ariel Colmegna.

Matías Cabrera

- Es la manija que tiene la violeta: Con características diferentes a las del “Cebolla”, Cabrera maneja los hilos de Defensor. Tiene visión de cancha para explotar la velocidad de los atacantes con sus pases precisos.



- Importante en el arco contrario: Si bien se caracteriza por asistir, es el segundo máximo goleador de Defensor en el semestre detrás de Germán Rivero (7). Marcó ante Atenas, Torque, Racing y River.