Duelo de caballeros: la Premier League se abre con un duelo Klopp-Bielsa

"Lo admiro, aunque nunca lo he llegado a conocer del todo. He visto a sus equipos jugar, pero el resto de cosas que he escuchado sobre él ha sido en los periódicos y tal”. Las palabras son de Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, campeón de la última Premier League, campeón de la anterior Champions League y uno de los equipos más importantes del fútbol inglés.

Lo particular de la situación es que habla del entrenador de un equipo recién ascendido como el Leeds, pero cuando uno se da cuenta que el equipo de ese club es Marcelo Bielsa la historia cambia.

“Me gusta incluso sin conocerlo. Es probablemente el entrenador que más duro trabaja. Todos nos esforzamos mucho, pero creo que nadie puede competir con él en ese área. Por ejemplo, cuando piensas en el análisis y los datos que sacó cuando el partido del Derby County... Nosotros tenemos mucha información sobre los rivales, pero no creo que a ese nivel”, agregó.

Liverpool-Leeds no será el juego que abra la Premier League, pero sí uno de los más interesantes cuando desde las 13:30 (hora de Uruguay) se observe al fuerte equipo “Red” ante un histórico que vuelve a la máxima división.

“Tengo muchas ganas de conocerlo. Es una inspiración para todos los entrenadores por lo que está haciendo. Tiene una idea, se apega a ella, no la suelta y acaba teniendo éxito. Eso le hace un personaje muy interesante en este negocio”, finalizó el entrenador alemán en relación al argentino que en los últimos días renovó su contrato y que por eso estará presente esta tarde en Anfield Road.