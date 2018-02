El duelo ante Banfield puede cambiar de fecha

Miércoles 14 a las 20.45. Ese es el horario y la fecha que marcó la Conmebol para el partido de ida entre Banfield y Nacional por la tercera fase de la Copa Libertadores. De lo que no se percató la Confederación Sudamericana es que a las 21, y a pocos kilómetros de la cancha del "taladro", se juega también la ida por la Recopa Sudamericana entre Independiente y Gremio.



El hecho es que ambos partidos no se pueden disputar prácticamente a la misma hora y con los dos equipos argentinos jugando de locales. De esta manera es que Nacional podría sufrir el cambio de fecha de su partido en el partido de ida por la Copa Libertadores.



Los calendarios de Independiente y de Banfield se están analizando y el del "Rojo" parece tener un poco más de aire por lo que sería ese choque el que se cambiaría de fecha, aunque no se descarta que pueda ser el de Nacional el que se dispute a la misma hora pero el jueves 15.



Banfield viene de jugar en Ecuador y el domingo juega en Córdoba por la Superliga y ese choque no se puede adelantar o retrasar porque no cumple con las horas de descanso mínimas ya sea teniendo en cuenta el partido con Independiente del Valle o con Nacional.



Cabe recordar que Independiente y Gremio disputan el juego de ida por la Recopa Sudamericana por haber sido los campeones de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores.