La duda está en el mediocampo

Situación extraña si las hay la que están viviendo varios cuadros y en la que se encuentra Peñarol. Es que el plantel de Leonardo Ramos entrenó durante la mañana pensando en el próximo partido, pero que todavía no tiene rival.



Puede ser Atenas o puede ser Cerro, pero lo cierto es que el once inicial ya está casi pronto. Lo único que falta conocer es el compañero de Walter Gargano en el mediocampo. Hay dos posibilidades: Guzmán Pereira o Franco Martínez.



La experiencia y la juventud de ambos jugadores se disputan el lugar que dejó Cristian "Cebolla" Rodríguez al marcharse con la selección uruguaya rumbo a China.



El otro no habitual que jugará es Mathías Corujo. El "Chiche" estará en el lateral derecho ocupando la plaza de Guillermo Varela.



El once por lo tanto formaría con: Kevin Dawson; Mathías Corujo, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández; Giovanni González, Walter Gargano, Guzmán Pereira o Franco Martínez, Agustín Canobbio; Maximiliano Rodríguez y Fidel Martínez.