La duda de Álvaro Gutiérrez en Nacional: "Pitu" Barrientos o Thiago Vecino

Álvaro Gutiérrez tenía decidido el cambio. Con el regreso de Gonzalo Bergessio al equipo, el que iba a salir era el argentino Pablo Barrientos, mientras que el joven Thiago Vecino se quedaría en la oncena, producto del buen rendimiento que había mostrado en el encuentro contra River Plate en el Gran Parque Central, cuando marcó un gol y fue la referencia de ataque debido a la lesión del centrodelantero cordobés.



Pero Vecino se lesionó en el táctico de la semana pasada y ni siquiera pudo concentrar para enfrentar a Juventud en el Parque Artigas de Las Piedras. Por esa razón el “Pitu” se quedó en el equipo.



El argentino todavía no logra despegar en Nacional. Nadie va a desconocer su capacidad técnica y su clase, la que mostró en alguno de los 222 minutos que ya jugó, pero queda la sensación que aún no mostró todo lo que tiene para dar en Uruguay.



Lleva jugados como titular dos partidos (River Plate, el único en el que disputó los 90 minutos, y Juventud), mientras que ingresó contra Progreso y en los dos partidos con Inter por la Copa Libertadores.

Barrientos conversa en el entrenamiento de ayer con el técnico Álvaro Gutiérrez. FOTO: Darwin Borrelli.

Hoy, la principal duda de Álvaro Gutiérrez pasa por dejar en la oncena al “Pitu” o darle ingreso a Vecino.



La otra interrogante es por una cuestión sanitaria, porque de estar al 100% no caben dudas que jugará el arquero panameño Luis Mejía, que se está recuperando de una molestia en la rodilla producto de un golpe en el juego contra Boston River.



Después, parecen estar seguros en el equipo -de no mediar ningún contratiempo- Guillermo Cotugno, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho, Matías Viña, Rafael García, Gabriel Neves, Matías Zunino, Gonzalo Castro y Bergessio.





DIFERENCIAS. Si Gutiérrez decide mantener en el equipo a Barrientos, se asegura tener un jugador que cumpla la función de enganche, aunque todavía no ha logrado asociarse con su amigo Bergessio, con el que ya supo generar una buena sociedad en el fútbol italiano y en el argentino.



Si el “Pitu” se mantiene en la oncena -que a esta altura parece lo más probable-, Nacional seguirá apostando al 4-2-3-1 tradicional del entrenador, con Bergessio como única referencia de área y no habrá mayores variantes.



Si bien jugó los 90’ contra River Plate, a Barrientos le está costando jugar todo el partido. Ante Juventud salió a los 78’ y ya hacía varios minutos que se lo notaba extremadamente cansado. Teniendo en cuenta la intensidad con la que se jugará el clásico, es un cambio seguro para el complemento.



En cambio, si juega Vecino, Nacional pasaría a jugar con un 4-4-2, el que tenía pensado para el duelo de Las Piedras.



El aspecto positivo de ese esquema es que genera una mayor fortaleza en ataque y la primera línea de marca será más intensa, porque además de ganar un jugador, físicamente está mejor el joven atacante que Barrientos.



En este caso, será clave para la generación de juego y para abastecer a los delanteros, las sociedades que se generen en las bandas con Cotugno - Zunino y Viña-Castro. Si estás duplas atacan con criterio, no se extrañaría tanto la ausencia de un enganche tradicional.



Hay que tener en cuenta que Viña, a pesar de ser lateral, ha sido de los futbolistas más importante del ataque tricolor.



Hoy empezarán las pruebas del entrenador, que decidirá entre el “Pitu” o Vecino.