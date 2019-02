El DT de Inter no habló de Icardi y Wanda Nara respondió de forma peculiar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es la novela de Italia y parece no tener una solución pronta. "Freedom", (libertad) posteó Mauro Icardi en su cuenta de Instagram en medio de la lucha con tires y aflojes con el Inter de Milán por la renovación de contrato. Lo que parece ser una indirecta a la situación con el club italiano también es una gota más a un vaso que en cualquier momento se desborda.

Jugador, representante y equipo no han mostrado buenas señales. En el caso del último, el entrenador del club no quiso siquiera hablar del quien hace poco era su capitán. “Del tema Icardi ya se han dicho muchas cosas y a partir de ahora no hablo de aquellos que están, no de aquellos que no están. Punto. No voy a hablar más de eso”, indicó Luciano Spalletti en conferencia de prensa este jueves.

La situación tiene dividido al vestuario del Inter, por lo advertido por varios medios italianos. La separación del plantel del jugador argentino, luego de haberle quitado la capitanía, generó el apoyo de los jugadores hispanohablantes como son el argentino Lautaro Martínez, el uruguayo Matías Vecino y el español Borja Valero, además del italiano Matteo Politano. En el otro "bando" estarían los dos croatas amigos del nuevo capitán: Ivan Perisic y Mario Brozovic, junto al mismo esloveno Samir Handanovic.

Los rumores de mercado de la salida de Icardi, junto a la aparición del nombre de otro balcánico más como es el bosnio Edin Dzeko. Perisic encontró un posteo en redes sociales con la información de la llegada del delantero —actual jugador de la Roma— y le dio "me gusta".

Por si fuera poco, la representante del argentino y también su pareja, Wanda Nara dio una particular respuesta a Spalletti en Twitter. Ante la falta de declaraciones del entrenador, compartió cada posteo en defensa de Icardi.