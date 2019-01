Domínguez: "Nos quedan dos amistosos más para seguir corrigiendo"

Tras el empate 2-2 con Colón, con posterior derrota en tanda de penales, Eduardo Domínguez habló con los medios. "Estos partidos sirven para mejorar, ver qué hay que corregir, que algunos agarren ritmo de juego y buscar lo que venimos preparando".

"Hay cosas que se ven bien y otras en las que hay que trabajar ya que vamos pocos días de preparación. Tenemos nuestro objetivo claro y para cumplirlo hay que prepararnos mejor. Nos quedan dos amistosos más para seguir corrigiendo", señaló.

Respecto al partido del próximo lunes contra Peñarol, explicó: "Nuestro objetivo es otro. Entendemos que es el clásico y lo vamos a jugar como tal, pero plantearemos las variantes necesarias para buscar el equipo para lo que se viene".

Por otra parte, se refirió al mercado de pases: "Vamos a ver cómo siguen las negociaciones. De acuerdo a eso plantearemos cómo seguir. La verdad que estas 48 horas me enfoqué en el partido y no estuve al tanto. Este viernes me voy a juntar con el presidente. Aún se están incorporando jugadores, esperemos estar completos la semana que viene para trabajar con el grupo que queremos".