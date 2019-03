Domínguez: "El objetivo no es semestral ni mensual, es anual"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El director técnico de Nacional, Eduardo Domínguez, fue claro en la rueda de prensa posterior a la derrota tricolor ante Danubio en el estadio María Mincheff de Lazaroff: "El objetivo no es semestral ni mensual, es anual".

El entrenador sostuvo que "es muy fácil excusarse" pero "tenemos que seguir teniendo autocrítica" porque "de nada sirve explicar muchas situaciones si no se gana".



"La paciencia tiene límites. Lamentablemente los procesos se dificultan, pero de nuestro lado, la insistencia y la creencia están", sentenció el argentino.



"Yo creo en los jugadores" dijo Domínguez, aunque "los resultados no están acompañando y para dificultar más, no solo nos está costando ganar, sino (también) mantener el arco en cero en lo que respecta al torneo local. Como (sí) pudimos hacerlo en Copa, en el torneo local no pudimos mantener el arco en cero".



En este sentido, cuestionó que "hoy el rival casi no tuvo llegadas" pero de todos modos el partido se le hizo "cuesta arriba" al tricolor. "La creencia y la confianza la seguimos manteniendo, obviamente ahora vamos a depender de terceros pero de nuestro lado hay muchos factores para creer más allá de la negativa de los resultados", explicó.



Ante la pregunta de si con esta derrota Nacional se despedía de la chance de ganar el Torneo Apertura, Domínguez dijo que "estamos lejos, pero cuando el presidente asumió, nos dijo que el objetivo es anual, no es semestral no es mensual. Tenemos claro que el objetivo es anual".



Consultado sobre si tiene confianza para seguir en el cargo, Domínguez respondió: "Seguro".