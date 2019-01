Con Domínguez falta arreglar un tema

Nacional y Eduardo Domínguez ya tienen acordado los aspectos deportivos, y ahora buscan dar un paso más: en lo económico.



Como es sabido, los tricolores no atraviesan buenos tiempos a nivel económico y la gran premisa de la nueva Comisión Directiva liderada por José Decurnex es bajar el presupuesto del plantel, lo que incluye también -y con lógica- al cuerpo técnico.



Los tricolores ya empezaron a hablar del salario del técnico elegido, pero hay diferencias, como era de esperar.



Lo que ofertó Nacional es un salario más bajo del que ganaba Alexander Medina y el técnico que venga deberá acomodarse a ese hecho. Aún así, desde el lado del entrenador hicieron una contraoferta, que se está analizando.

Nacional tenía pensado empezar la pretemporada ya el 26 de diciembre, pero la Mutual sólo autorizó a Defensor Sporting y Danubio a comenzar ese día porque son los que inician más tempranamente su actuación en la Copa.



Por ello, los tricolores seguramente postergarán el inicio de la pretemporada para el miércoles 2 de enero en la tarde o el 3 por la mañana, y así respetarán la licencia de los futbolistas.



Este hecho le da más aire a la directiva, que quería confirmar el nuevo entrenador para comenzar los trabajos ya con el nuevo cuerpo técnico. Al postergar el inicio una semana, son días que los dirigentes ganaron para negociar.



Tras la directiva del jueves, Decurnex dijo que la semana entrante se confirmará el DT. Sólo queda esperar.

Aguiar y su anhelo.

“Quiero revancha en Nacional. Estoy cómodo en el club. Estoy esperando que me llamen. Domínguez, cuando estaba en Colón, me pidió para reforzar el plantel hace seis meses, si él agarra puede ser una ventaja. No viajé a Perú para reunirme con nadie. El interés de Melgar es real pero no hay ofertas”, explicó en Sport 890 Luis Aguiar.



Pretemporada en el este Nacional tiene avanzadas las gestiones para realizar la pretemporada en Punta del Este. Arrancaría los trabajos el miércoles 2 de enero por la tarde.



Viudez viajó a Paraguay

Ayer por la mañana Tabaré Viudez viajó a Asunción para realizar la revisión médica en Olimpia y hoy firmar su contrato por tres años.



Kevin Ramírez regresa El riverense Kevin Ramírez no seguirá en Tigre de común acuerdo con el club argentino, donde pudo jugar poco por las lesiones. Debe volver a los tricolores.



Alfaro cerca de Boca

Huracán le dio libertad a Gustavo Alfaro para negociar con Boca y en horas se confirmaría el nuevo DT xeneize, con el cual Nacional consultó.