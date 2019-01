Domínguez: "El equipo va a depender de la rebeldía de los jugadores"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Está feliz de ya contar con todo el plantel que pretendía, pero dejó en claro que que todavía no pudo trabajar con la totalidad de los jugadores. Quizás por ello mismo, aunque remarcó que no hay que ponerse ninguna mochila, Eduardo Domínguez aseveró la alineación del clásico la definirán los propios jugadores. "Va a depender de ellos, que muestren esa rebeldía y esas ganas de la motivación extra que tiene este partido".

El técnico fue contundente: "Las puertas están abiertas para todos. Lo tienen que demostrar ellos, a nosotros y a sus compañeros. Lo que hagan en la semana los pondrá el domingo en la cancha".

Domínguez subrayó que todavía están en la etapa de construcción de la "idea de como conseguir ganar los partidos. Todavía no entrenamos con la totalidad del equipo, pero sabíamos que este proceso de renovación iba a ser lento. Este es un proceso lento y lo hemos charlado con el presidente (José Decurnex) y con Iván (Alonso). No debemos ponernos una mochila que no debemos cargar. No puedo contentas a cuánto estamos de lo que buscamos porque hay que trabajar para que el equipo se sienta seguro en la cancha y con la idea de ganar el partido".

Si perjuicio de ello, y por encima del respeto que mostró tener de Peñarol, porque como comentó "tiene muy buenos jugadores, un gran entrenador que ha trabajado con éxito", Domínguez sentenció en conferencia de prensa: "Nosotros vamos a seguir insistiendo en la idea de cómo ganar el partido, entendiendo como ataca y como defiende el rival. Queremos acrecentar los buenos minutos que tuvimos en el primer clásico. Este es diferente, la previa es diferente y nos va a encontrar mejor parados y mejor preparados".

En lo que concierne a la conformación del equipo y la posible participación de los nuevos, Domínguez insistió: "Hablamos con teléfono con Gonzalo (Bergessio), está entusiasmado, con muchas ganas, pero necesita estar en contacto con la pelota. La integración al equipo no va a ser fácil, ni para él ni para otros muchachos. (Felipe) Carvalho venía de una inactividad, con pretemporada como sus compañeros acá, o sea que está en igualdad de condiciones. Felipe (Carballo) y (Joaquín) Arzura​ venían jugando".