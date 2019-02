Por ahora, Domínguez no se aparta de la línea de 5

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La idea original no se desinfla, imposible que lo haga en un entrenador que tiene conceptos claros y que -según sus antecedentes- fue fiel a su estilo de juego y al esquema de siempre. Sin embargo, en esta oportunidad, parece que en el comienzo del Torneo Apertura el 4-2-3-1 preferido de Eduardo Domínguez quedará en un costado, esperando un mejor ensamble de las piezas.

Si las tareas realizadas desde el encuentro clásico en adelante, donde tomó la determinación de entrar a jugar la final de la Supercopa con una línea de 5, son el fiel reflejo de lo que ocurrirá en el debut de la competencia por el Uruguayo, es un hecho que el argentino le entregará su confianza a ese esquema.

Domínguez quiere ir avanzando, subiendo peldaños en el nivel futbolístico, consolidando a los jugadores y afianzando varias reglas que para él son innegociables: máxima respuesta física, control del trámite del juego por medio de la posesión de la pelota y agresividad a la hora de atacar y defender.

Quizás por eso, aunque ha variado de manera constante la utilización de los jugadores en los trabajos tácticos, no dejó de lado el esquema con el que ganó su primer título como entrenador de los tricolores.

A lo mejor, todo ello se ve potenciado por el hecho de que todavía se está en un período de construcción y porque lo que quiere evitar es dar un paso en falso.

En consecuencia, en esta ida a Belvedere para enfrentarse al Liverpool de Paulo Pezzolano -técnico que tiene más tiempo de trabajo con sus jugadores que Domínguez- parece que el once inicial está bastante definido.

El arco será custodiado por Esteban Conde, mientras que por delante de él se colocarán los tres zagueros que actuaron en el clásico: Guillermo Cotugno, Marcos Angeleri y Matías Viña. La duda está entre los carrileros, sobre todo porque Álvaro Pereira está suspendido. Matías Zunino está seguro y podría aparecer Viña por la izquierda ocupando Rafael García su puesto en la zaga.

Las novedades vendrían más adelante. Es que está clarísimo que el argentino Gustavo Lorenzetti será el acompañante de Joaquín Arzura y Felipe Carballo. Lorenzetti viene sorprendiendo con su rendimientos en todos trabajos que se hacen en Los Céspedes y está llamado a convertirse en el gran referente para la construcción del fútbol ofensivo.

Arriba, como consecuencia de lo que indicó Ovación, no podrá actuar desde el inicio Gonzalo Bergessio, dado que el cupo de extranjeros en cancha se limita a tres futbolistas y en la supuesta integración titular prevista esos puestos los ocupan Angeleri, Arzura y Lorenzetti. Esto, entonces, abre las puertas para quizás otra gran novedad.

Si bien es un hecho que Sebastián Fernández estará encabezando el ataque, quizás su socio no sea Octavio Rivero aunque viene demostrando una buena recuperación física y futbolística, Domínguez ha probado con otros jugadores. Y en esos ensayos hubo chances repetidas para Kevin Ramírez.

el fondo Tres como el clásico

Guillermo Cotugno, Marcos Angeleri y Matías Viña serían los tres hombres elegidos para custodiar la retaguardia. El argentino ordena y los uruguayos aportan velocidad y salida. El cuerpo técnico considera que Felipe Carvalho todavía no está pronto para tener su estreno en el once.

carrileros Hay una duda

Si Álvaro Pereira no estuviera suspendido tras su expulsión en la Supercopa no habría dudas: Zunino por derecha y el “Palito” por izquierda. Cuando el equipo se afiance seguramente habrá modificaciones de nombres y esquema. No sería raro que Lorenzetti y Santiago Rodríguez jueguen juntos.

en el medio Es otro clásico

Joaquín Arzura y Felipe Carballo tienen ventaja sobre Mathias Cardacio. Quizás eso cambie por el rival.

EN ATAQUE La manija es Lorenzetti

Aunque estuviese habilitado Santiago Rodríguez era un hecho que Lorenzetti se metía en el equipo titular. Es crack.