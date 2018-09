El domingo vuelve el capitán

Defensor Sporting volvió en la víspera a los entrenamientos y la buena noticia es que el capitán Mathías Cardacio trabajó con normalidad, a la par de sus compañeros. Cabe recordar que el “Bochita” no pudo jugar el último partido frente a Cerro (empate 1 a 1) por una contractura en la zona de los gemelos que había sufrido en el juego frente a Progreso.



Así las cosas, el capitán volverá a estar en la cancha para el encuentro que los violetas disputarán en su cancha del Franzini el domingo frente a Racing.



Otro futbolista que está sentido es el “Chino” Álvaro Navarro, que tuvo que ser sustituido por Germán Rivero a los 71’ en el partido del sábado pasado ante los albicelestes. En la pasada jornada el delantero se limitó a trotar y se seguirá atentamente su evolución durante la semana.



Pablo López, quien tampoco pudo jugar ante Cerro porque se había resentido de una lesión, está mejor, pero ahora se encuentra con fiebre y se le ordenó hacer reposo.



El técnico Eduardo Acevedo no podrá contar para el partido frente a los de Sayago conlos juveniles Ignacio Laquintana (quien anotó su primer gol en Primera División ante Cerro), Emiliano Gómez y Juan Manuel Boselli, quienes viajarán con la Selección Sub 20 rumbo a Catar.