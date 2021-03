Domingo de autocrítica en Peñarol: Ignacio Ruglio fue a Los Aromos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Domingo de caras largas en Los Aromos. Domingo de desazón y desilusión. Pero también domingo de autocrítica en un Peñarol que sabe que no puede caerse para cerrar la temporada de la mejor manera posible más allá de los malos resultados.

Es que ahora el carbonero debe tener en cuenta que si gana los dos partidos que le quedan en el Torneo Clausura podría tener chances de meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Lo cierto es que la de ayer no fue una jornada de alegría en la concentración mirasol, pero sí de levantar la cabeza y de mirar para adelante.

“Los jugadores fueron los primeros en reconocer que el sábado no se estuvo a la altura de lo que es Peñarol porque había muchas cosas en juego y el equipo no respondió en un partido clave”, le dijo a Ovación el presidente carbonero Ignacio Ruglio.

El titular mirasol se hizo presente en el entrenamiento del equipo de Mauricio Larriera y mantuvo una charla con el plantel tras la derrota por 3 a 1 frente a Plaza Colonia en el Estadio Campeón del Siglo.

“Ellos son conscientes de que no estuvieron a la altura y que no fue algo nuevo porque pasaron tres técnicos y no pudimos ganar el Apertura, ni el Intermedio ni el Clausura y tampoco logramos avanzar en la Copa Libertadores que era uno de los principales objetivos”, expresó Ruglio.

Sin lugar a dudas que el partido del sábado retumbó en el mundo Peñarol, pero no hay mucho tiempo para lamentos ya que el jueves el aurinegro visitará a Progreso en el Parque Paladino a las 16:00.

Respecto a la continuidad de Mauricio Larriera como director técnico carbonero, Ignacio Ruglio fue claro y remarcó que “cuando se termine este campeonato vamos a analizar todo: los resultados, el trabajo. Pero no vamos a cortar los procesos antes de terminar un torneo de manera alocada y pensando en caliente como se venía haciendo antes”.