Un doble cinco que se extraña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego López deberá reformular otra vez la mitad de la cancha pensando en el partido del sábado frente a Racing por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Las ausencias de Giovanni González y Ezequiel Busquets, afectados a la selección mayor y Sub 20, respectivamente, hacen que el “Memo” tenga que poner un lateral derecho nuevo y todos los boletos apuntan a Jesús Trindade.

El exjugador de Racing que tuvo sus anteriores presentaciones en la mitad de la cancha, ahora podría hacerlo por la banda derecha y eso hará que el doble cinco aurinegro cambie otra vez.

Y ya no son muchas las opciones para Diego López, que ha sufrido la falta de dos jugadores que se habían transformado en pieza clave del equipo como Walter Gargano y Guzmán Pereira.

Es que si bien hubo partidos en los que realmente Peñarol no los extrañó, la seguidilla de partidos y el hecho de enfrentar a rivales que proponen un juego intenso, hicieron que esas ausencias pesaran.

Es por eso que de cara al fin de semana, la presencia de Guzmán Pereira no sería algo impensado. El volante central de Peñarol se lesionó el sábado 23 de febrero en la goleada 5-0 frente a Rampla Juniors y y hoy hace 26 días que sufrió un desgarro.

Si bien una recuperación normal insume 21 días, la sanidad y el cuerpo técnico no quieren arriesgar a Pereira, pero los plazos han sido los esperados y podría reaparecer el sábado a la hora 19:00 frente a Racing en el Estadio Campeón del Siglo, exactamente un mes después de haber sufrido la lesión ante el conjunto picapiedra.

Diferente es el caso de Walter Gargano, quien sufrió una distensión muscular el 10 de marzo en el partido ante Liverpool, luego no estuvo a la orden ante San José de Oruro por Copa Libertadores y tampoco frente a Wanderers el fin de semana.

Lo del “Mota” es un caso más complicado ya que su recuperación va más en el día a día, pero tanto con Guzmán Pereira como con Gargano, la idea de la sanidad y el cuerpo técnico es no arriesgar a ninguno de los dos ya que en las próximas dos semanas, Peñarol solamente jugará por el Torneo Apertura y recién el 3 de abril volverá a tener un partido de copa y será nada menos que en Río de Janeiro frente a Flamengo, el puntero del Grupo 4 de la Libertadores.

Si bien en el plano local las ausencias en la mitad de la cancha se pudieron disimular hasta que llegó Wanderers y superó a Peñarol, el equipo aurinegro siente y mucho las lesiones de dos jugadores que se transformaron en piezas fundamentales para el esquema de Diego López.

Claro está que en otros partidos, hubo jugadores que rindieron y de muy buena manera, pero con el “Mota” y Guzmán, Peñarol tiene un salto de calidad en el doble cinco.

El “Toro” Fernández sufrió un esguince y está muy en duda

Gabriel Fernández sufrió el domingo una fea entrada en pleno partido. Jonathan Barboza fue duro ante el delantero de Peñarol que tuvo que salir en el carrito de la asistencia médica, pero de inmediato volvió al campo de juego en el Centenario a los 13’ de juego.

De todas maneras, el “Toro” no salió a jugar el segundo tiempo y más allá de que los estudios que se le realizaron no arrojaron lesión ósea, Fernández tuvo un esguince de tobillo y su presencia ante Racing está muy en duda.

El paso de los días será clave para ver la recuperación del “Toro” y saber si estará o no apto para jugar precisamente frente a su exequipo.

Para el encuentro de la sexta fecha, Diego López deberá hacer algunas variantes ya que el “Memo” no podrá contar con Ezequiel Busquets, Brian Rodríguez y Darwin Núñez que están afectados a la selección Sub 20, Giovanni González que está en China con la Mayor y Walter Gargano que aún no volverá a jugar debido a una distensión muscular.

El plantel aurinegro regresó ayer por la tarde a los trabajos en Los Aromos con un movimiento regenerativo tras enfrentar a Wanderers el domingo y hoy volverá a entrenar desde la hora 16:00 preparando el encuentro ante La Escuelita de Sayago que se disputará el sábado a la hora 19:00 en el Estadio Campeón del Siglo.