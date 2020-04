A distancia con Álvaro Recoba: de la jardinería a su incursión en las redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro Recoba está cumpliendo el aislamiento social en su casa junto a su familia y ha aprovechado el tiempo para desarrollar algunas habilidades particulares. Tiene en su patio una gran cantidad de plantas que cuida él mismo y también incursiona en redes sociales, desde Instagram hasta Tik Tok, la nueva red que es furor entre jóvenes.

En una entrevista que realizó en el ciclo “A Distancia”, que se emite todos los días en la cuenta de Instagram de El País, el exfutbolista contó algunos detalles de su cuarentena.

Recoba, que tiene una presencia activa en redes sociales, contó que está haciendo algunas transmisiones en vivo en su cuenta de Instagram y que también ha incursionado junto a sus hijos en algunos desafíos de Tik Tok, la nueva red social. También contó que juega a algunos videojuegos entre los que destacó Fortnite, en el que no se considera un gran jugador pero que le resulta divertido.

La jardinería es otra de las actividades que lo ha atrapado en los últimos tiempos y ahora lleva adelante: "esto es algo que me lleva a meterme en las plantas y perderme un poco, cuando quiero ver pasaron tres o cuatro horas y yo estoy ahí. Hace pila que no voy a comprar pero entre otras cosas compré un bonsái grande como de mi altura, que tiene cerca de 95 años", contó el "Chino".

En parte de la entrevista, ante la llegada de varios comentarios en italiano, el exjugador se animó a darles un mensaje en su idioma y después explicó: "obvio que cuando llegué no tenía ni idea del idioma, me costaba el italiano pero tenía muchos sudamericanos en el plantel. Con el tiempo fui mejorando y ahora me revuelvo", dijo entre risas.

Además invitó a visitar sus redes sociales y ver un video en el que se lo ve cantando una canción en ese idioma.

Recoba también hizo un repaso de algunas fotos históricas sacadas del archivo de El País. Sobre su look en los comienzos en Danubio, con pelo largo y atado, contó: "Ese era el look cuando teníamos 17 años, era la onda, cerquillito. Para jugar te atabas el pelo, el 'caribito' eramos".

Otro look particular fue el que lució en la Copa América 1997, cuando se tiñó el pelo de rubio junto a Fabián Estoyanoff por una apuesta: "Ese fue una porquería, fue en la Copa América de 1997. Fue una apuesta en la habitación y fue malísimo. Ni siquiera fuimos a una peluquería, me lo hizo Estoyanoff. Eso me dejó pelado", bromeó.