"Estoy a disposición del cuerpo técnico y del equipo"

"Hace dos semanas más o menos estoy con el grupo, me recibió muy bien. Siempre es importante", dijo Guillermo Cotugno en la conferencia de prensa de Nacional de este jueves. El lateral no ha jugado, pero "en la parte física me estuve poniendo a punto con los entrenamientos y los partidos que hacemos después de los fines de semana los que no han jugado", comentó.

El equipo ya ha tenido los partidos contra Torque y Rampla luego de la llegada del lateral derecho, pero por ahora le ha tocado verlo desde afuera por más que ante los picapiedras se dijo que podría haber entrado. "Acá he entrenado a la par del grupo pero nunca se me dijo que iba a ser titular. Por ese lado tranquilo, y obviamente a disposición del cuerpo técnico y del equipo. Cuando ellos dispongan, uno va a querer", dijo al respecto.



"Uno siempre quiere estar y poder jugar. Me ha servido mucho los partidos contra Wanderers y Villa Española", agregó sobre los amistosos que hacen el lunes en Los Céspedes los futbolistas que no contaron con minutos el fin de semana.

Pero el "Cacique" lo tiene en cuenta y así se lo hizo saber antes de su llegada a la institución. "Antes de arreglar en Nacional fue un buen gesto (de Medina) que me llamara y me dio a entender que me quería en el plantel. Eso me dio tranquilidad. Cuando nos vimos cara a cara me dijo lo que él quería. En lo futbolístico siempre va diciendo lo que quiere de cada posición, uno intenta escuchar y llevarlo a cabo", compartió.

El próximo domingo el tricolor deberá jugar contra el Fénix de Juan Ramón Carrasco que viene de hacerle cinco goles a Cerro en el Tróccoli. "El equipo titular ya hizo un táctico pensando en eso que no participé, ahora en más ya planificará (Medina) sobre cómo se para el equipo rival", aseguró Cotugno.

Sus características.

"No me gusta mucho hablar sobre lo que puede ofrecer uno, siempre tenés que demostrar partido a partido. Pero soy como creo es el futbolista uruguayo: mucha garra, mucho meter que siempre es importante. Como lateral hay que intentar subir e intentar meter buenos centros, eso es lo que me caracteriza a mí".

La vuelta a Uruguay.

"Me sorprendió el club, porque me tocó estar en estos últimos cuatro años estar en distintos países, pero volver al fútbol uruguayo a lo que uno está acostumbrado es muy bueno".