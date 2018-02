Se disculpó uno de los hinchas que se burló de la tragedia de Chapecoense

"Quiero pedirle disculpas al pueblo de Brasil, al Chapecoense y a Nacional que, es mi vida, y le hice un mal. Estamos totalmente arrepentidos tanto yo como el otro chico que aparece en el video. Nosotros fuimos parte del recibimiento de Nacional a Chapecoense pero tengo un sentimiento de arrepentimiento porque dañamos al club y estamos esperando una sanción", manifestó uno de los hinchas.



Correa aclaró: "El ambiente antes del partido estaba caldeado, la gente de Chapecoense te agarraba y te insultaba. Yo pasé en un taxi y le pegaban, cosas que el año pasado no pasaban. Tres hinchas de Nacional se confiaron y terminaron golpeados".



"Dentro del estadio hubo insultos de ambas partes y desgraciadamente se me ocurrió hacer ese gesto. No hablé con gente de la directiva, no tuve contacto, lo que me enteré es gracias a las redes. Después caes en la realidad y decís 'pucha, lo que me mandé'. Me borraron del padrón social para siempre y estoy en la lista negra. No tengo contacto con gente que pueda llegar a la directiva", agregó quien dialogó con el programa "Último al arco" de la radio Sport 890.



Más allá de los gestos que realizó, el hinchas tricolor manifestó: "Yo creo que he tenido una condena social, porque salís a robar, matar o violar y no te hacen la condena que me hacen a mi. Recibí amenazas, insultos, de todo. Quiero desmentir que no tengo antecedentes por homicidio y han dicho que fumamos pasta base y es falso. Mi familia está preocupada porque voy al supermercado y me dicen asesino y duele que te etiqueten así".



Antes de finalizar remarcó: "Me gustaría hablar con alguien de la dirigencia o con alguien de Chapecoense porque el error lo cometí yo. Siempre que pude viajar lo he hecho. Yo había ido a Chapecó y el ambiente era totalmente distinto. Hablé con el otro chico y tiene un profundo arrepentimiento, porque sabemos que está muy mal lo que hicimos".