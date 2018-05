La institución de manera oficial y los dirigentes aurinegros saludan a Nacional

Peñarol como institución y los dirigentes aurinegros de manera individual, encabezados por el presidente Jorge Barrera, enviaron sus mensajes de salutación a Nacional por la celebración de su aniversario número 119.



En la cuenta de Twitter oficial del club, @OficialCAP, se mandó el siguiente saludo: "Club Atlético #Peñarol saluda a @Nacional, a sus socios e hinchas, en su festejo por un nuevo aniversario. Rivales, no enemigos".



Algo similar es lo que escribió el presidente Jorge Barrera en su cuenta de Twitter: "Feliz aniversario al Club Nacional de Football y a todos sus hinchas. Hace minutos me comuniqué con su presidente para hacerle llegar mi saludo. Rivales sí, enemigos no".



Catino, vicepresidente del club, remarcó que el rico pasado que los une fue lo que motivó tantos éxitos para ambos equipos. En su mensaje en Twitter escribió: "En un 14 de mayo nació uno de los 2 grandes del futbol Uruguayo. Saludos en su cumpleaños al Club Nacional de Fútbol y especialmente a sus hinchas. La sana rivalidad nos ha hecho mas grandes a ambos no solo en el Uruguay sino en el Mundo".



Marcelo Areco, consejero aurinegro, fue uno de los que inició la cadena de saludos de Peñarol a Nacional. También en Twitter puso: "Al C.N.de Futbol, a sus hinchas y socios pero especialmente a mis familiares y amigos del tradicional rival con quien comparto la alegría de la rivalidad, tengan un feliz cumpleaños".

