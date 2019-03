Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El entrenador de la tercera división de Nacional pasó por el programa Triconectados, de DIRECTV Sports Uruguay, para contar su experiencia y también expresar algunas de las anécdotas que vivió a lo largo de su carrera.

Precisamente sobre su nuevo rol luego de abandonar los "cortos" aseguró: “Ser director técnico es mucho más difícil de lo que me esperaba. Hay muchos detalles. La tercera división es particular porque antes de cada partido al plantel con el que trabajamos toda la semana se le suman jugadores que bajan de primera, y también los que suben de cuarta, por lo cual el día previo se juntan de tres categorías diferentes”.

Al ser consultado sobre un referente que tiene desde el momento en el que se convirtió en entrenador no dudó y nombró a Juan Ramón Carrasco: “Juan me agarró en un momento difícil de mi carrera y su propuesta me quedó "pintada"; entendía todo lo que él pretendía. Soy un agradecido a Juan Ramón porque todo lo que hablé con él, siempre lo cumplió. Como entrenador intento tomar muchas cosas de él; sus equipos tienen movimientos ofensivos muy buenos”

El exvolante desarrolló su carrera jugando en varios clubes de Uruguay y del mundo como: Nacional, Cerro, Defensor Sporting, Fénix, Mallorca, Grashoppers, San Luis, Alianza Lima, Olimpia, Unión Española, Atlético Paranense y Joinville.

Sobre la misma manifestó: “Los dos sueños que tenía cuando jugaba en el campito de Florida los pude cumplir: jugar en Nacional y en la selección uruguaya. En ese sentido estoy más que satisfecho con lo que hice en mi carrera”.