Directo al Clausura

Tenía ganas de cambiar de aires, de salir un poco de Argentina. Estaba algo estresado y quería ir para otro lado. Este lugar me cerró por varios lados, así que estoy contento de llegar a Uruguay”. Las palabras son del zaguero de 35 años Marcos Angeleri, una de las cinco caras nuevas del plantel principal de Nacional, que arribó con la idea de recuperar su mejor versión, tras un semestre en el que perdió pie en San Lorenzo, donde apenas jugó ocho partidos.

“En 2016 llegó con Pablo Guede y le costó la adaptación. En el segundo empezó a jugar más y mejor cuando el técnico era Diego Aguirre”, explicó el periodista Nicolás Berardo, quien cubre al “Ciclón” para el diario deportivo Olé.

Si bien puede jugar como lateral derecho, Angeleri llegó a Nacional para jugar como zaguero (en San Lorenzo jugó en la defensa central, más allá de que alguna vez estuvo en el lateral). Más teniendo en cuenta la llegada de Guillermo Cotugno, que impresionó muy bien al cuerpo técnico en los primeros entrenamientos. Cabe recordar que Agustín Sant’Anna empezará jugando en la Tercera División.

El plantel tricolor sumó así otro zaguero con pierna derecha, como Rafael García, Rodrigo Erramuspe y hasta Diego Arismendi.

Ese aspecto no será un problema. En los primeros partidos el argentino se volcó a la izquierda y tuvo un correcto rendimiento. Además, “Rafa” puede jugar también en la izquierda: “Me es indiferente jugar en la derecha o en la izquierda; me adapto bien a ambas posiciones”, le dijo a Ovación en Paraguay.

Como estuvo anotado en la lista de la Sudamericana en San Lorenzo, Angeleri no podrá jugar la Copa con Nacional. Por esa razón es lógico pensar en que será titular en el Clausura y que “Rafa” y Erramuspe lo seguirán haciendo en la Copa.

Angeleri, que con el “Pampa” Biaggio empezó jugando y luego perdió el puesto con Coloccini (ahora el DT lo debe estar extrañando porque se lesionó el exjugador de Newcastle y apelará a juveniles para la zaga en la Copa) es un jugador capaz de darle una salida prolija a los tricolores desde la retaguardia. Además, es un futbolista que va muy bien en el juego aéreo y que es rápido para resolver situaciones en los mano a mano.

MERCADO

Crisci: “Por Viudez no hay nada concreto”

Ovación se contactó anoche con el representante de Tabaré Viudez, Luis Crisci. El empresario afirmó: “Hasta hoy (por ayer) no ha llegado ninguna oferta concreta por Tabaré; no tengo nada arriba de la mesa”.



Pero también agregó: “Por él llegan preguntas e intereses todos los días”. Por eso mismo es que hasta el final de los períodos de pases en el exterior (la mayoría termina el 31 de agosto), Nacional no se quedará tranquilo con la permanencia de “Taba” en el club. Si bien inicialmente el representante anunció que el vínculo de Viudez con los tricolores termina en un año, desde Nacional, sin embargo, afirmaron que vence el próximo 31 de diciembre.