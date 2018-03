El dios del gol

No hay jugador que tenga tanto peso en el planeta fútbol. No hay alguien que sea tan decisivo como este mágico zurdo que es capaz de seguir regalando obras de arte para que su equipo, Barcelona, quede bien perfilado para ganar nuevamente la Liga Española.



Lionel Messi, quién otro, apareció en el minuto 26 para lustrar el botín izquierdo y entregarle a la afición del Camp Nou otra jornada para la historia. Sexto gol de tiro libre, festejo número 600 en su carrera, y tres puntos para el club blaugrana frente al segundo conjunto en la tabla de posiciones.



El triunfo ante el Atlético de Madrid no hizo otra cosa que ampliar a ocho puntos la diferencia en la tabla de posiciones y todo gracias a ese sutil y precioso remate que terminó entregando una imagen espectacular con la pelota metiéndose en el ángulo izquierdo de Jan Oblak, un arquero que regaló su vuelo para que la obra sea todavía más impactante.



Ganó Barcelona, que hizo mucho más que el Atlético Madrid en la primera parte, que sufrió algo en la segunda mitad, como consecuencia de las decisiones del “Cholo” Simeone de mandar más delantero a la cancha y de adelantar las líneas para complicarle la salida prolija al fondo catalán.



Pero Simeone sigue sin ganarle al Barcelona por la Liga Española y en gran parte fue porque su equipo casi no remató al arco (cinco tiros en total, uno solo en la primera mitad) y porque del otro lado de la cancha estaba ese pequeño monstruo del gol que se llama Lionel Messi.



Porque si hay algo que también fue claro y contundente es que la posesión de pelota que tuvo el Barcelona tampoco se trasladó en gran forma a las acciones de enorme riesgo, fundamentalmente por el destacado trabajo que tuvo el fondo colchonero y en especial José María Giménez.



“Josema” estuvo muy activo y, particularmente, bien atento a los desplazamientos de Luis Suárez. En líneas generales -salvo en alguna acción- el gran duelo uruguayo lo terminó ganando y con luz el zaguero.

Ocho puntos de diferencia

La victoria del Barcelona sobre el Atlético de Madrid le permite a los dirigidos por Ernesto Valverde aumentar la diferencia que tenían en la tabla de posiciones en la previa de este duelo. De los cinco se pasó a los ocho y a falta de 11 partidos para terminar el campeonato la distancia parece ser demasiado importante como para poner en riesgo la imposición final de los catalanes. Mucho más aún, cuando el Real Madrid está 15 puntos atrás.

Triunfaron los zagueros



José María Giménez y Diego Godín, fundamentalmente el primero, realizaron un gran trabajo de control de Luis Suárez. “Josema” pudo haber quedado desacomodado en algún primer toque del “Pistolero” pero después se recuperó y ganó nuevamente la posición para quedarse con la pelota. “Lucho” jugó y picó mucho por su zona, lo que le demandó gran trabajo, pero siempre estuvo atento y veloz. El duelo uruguayo lo ganaron los del Atlético de Madrid.

Gol bien anulado a “lucho”

Un rechazo de un tiro de esquina terminó permitiéndole al Barcelona volver a poner la pelota en el área. Iban 76 minutos de juego y Luis Suárez definía de pierna izquierda ante la salida de Jan Oblak, pero por más que el delantero se ofuscó con la determinación del línea de levantar su banderín la repetición de la jugada le entregó la razón al asistente.

Seis goles ya logró messi de tiro libre



En lo que va de la temporada Lionel Messi ya convirtió seis goles de tiro libre: cinco por la Liga Española y uno por la Champions. La ejecución que dieron los tres puntos ante el Atlético de Madrid terminó siendo el tanto número 23 de su carrera con el disparo de pelota quieta. Fantástico.

Suárez no recibió la quinta



El “Pistolero” Luis Suárez volvió a jugar un partido condicionado por tener cuatro tarjetas amarillas y en caso de haber recibido la quinta quedaba fuera del próximo partido. En esta oportunidad no buscó el cartón, como lo hizo antes del encuentro ante Las Palmas para poder llegar sin problemas al decisivo duelo frente al Atlético de Madrid en el Camp Nou. De esta manera ya suma 270 minutos sin ninguna tarjeta en su contra.