Dimitar Berbatov: "Luis Suárez debe estar ahora descojonándose de la risa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El exfutbolista búlgaro Dimitar Berbatov, otrora figura de la Premier League, se sumó a la ola de castigos para el Barcelona por la decisión que tomó sobre Luis Suárez, remarcó que lo trataron de forma “irrespetuosa” y resaltó que, al verlo jugar en el Atlético de Madrid, “es alucinante” comprobar “cómo sabe moverse perfectamente en el césped”.

Berbatov dijo de forma rotunda que “Luis Suárez es una máquina” y describió: “Mira, mira cómo ahora el Atlético va líder de la clasificación. Siete puntos por delante del segundo clasificado y con dos partidos menos. Suárez debe de estar ahora descojonándose de risa”.

El goleador histórico de su Selección y con una gran carrera en el Manchester United no ocultó que está “muy contento por cómo le van las cosas porque en el Barcelona no lo trataron bien, no para alguien que es uno de los jugadores más relevantes de su historia reciente. El Barcelona fue irrespetuoso y ahora está pagando el precio de haber dejado ir a Suárez. Estoy seguro de que Suárez no tendrá remordimientos de haberse marchado viendo lo que está gozando en el Atlético”.

Las duras frases que se intercambiaron Lukaku y Zlatan en el derby de Milan By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Las duras frases que se intercambiaron Lukaku y Zlatan en el derby de Milan

El exdelantero recordó que coincidió con el “Pistolero” en la Premier League. Dejó en claro que “cuando jugabas contra él, le hacía bullying a los defensas, los puteaba y usaba cierta agresividad a su manera”, aunque afirmó que “a veces, es verdad que se pasaba de la raya”.

“Era un jugador de grandísima calidad que sabía aprovechar sus ocasiones”. Dimitar Berbatov Bulgaria

Además, añadió: “Yo sabía perfectamente identificar quién te podía hacer daño y Suárez era uno de esos grandes jugadores. Ahora tiene 34 años y es alucinante cómo está sabiendo aprovechar su momento. Sabe perfectamente cómo moverse en el césped. Es tremendo”.