El dilema de Peñarol: ¿Ir por la Sudamericana o apuntar al tricampeonato?

La derrota 1-2 del martes a la noche ante Fluminense dejó en Peñarol frustración, pero sobre todo incógnitas a responder de cara al futuro. La fragilidad física de algunos futbolistas clave en el plantel lleva a la institución a replantearse los objetivos para esta segunda mitad del semestre. Más allá de la inquietud que genera en el entrenador, los jugadores, la dirigencia y por qué no el hincha el flojo funcionamiento que mostró el equipo en el Campeón del Siglo, lo que se sopesa es qué tan caro puede costar ir a pelear la clasificación a Río de Janeiro.

1. Goles

¿Cómo pará para anotar dos?

Luego de haber visto el pobre rendimiento futbolístico de Peñarol en la ida ante Fluminense y las pocas situaciones de peligro que generó, la pregunta se impone. Al aurinegro no le alcanza con ganar, como ya lo hizo este mismo año por la Libertadores ante Flamengo en el mismísimo Maracaná (1-0), sino que tiene que convertir al menos dos goles y no le ha resultado fácil. Es cierto que a Boston River en el inicio del Intermedio le ganó 4-0, pero el propio Diego López lo confesó: “No se pueden generar 10 situaciones de gol como en el torneo local”. Y eso lo reconoció luego de haber jugado de local, por lo que de visitante será mucho más complicado aún. Repasemos las armas ofensiva de las que dispone el técnico: Gastón Rodríguez (foto), Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Fabián Estoyanoff, Luis Acevedo y quizás Lucas Viatri y Cristian Rodríguez. Son varias, pero excepto Gastón, los demás han anotado poco y nada últimamente. Para colmo Darwin Núñez, quien hizo tres ante Boston River, está con la selección panamericana.

Hay que añadir como posible arma el juego aéreo que aportan los defensas Fabricio Formiliano y Enzo Martínez. El problema, sin embargo, no es solo que Peñarol debe anotar dos goles, sino que no debe recibir ninguno. Por donde se lo mire, entonces, la misión de revertir la serie es complicada.