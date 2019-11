El dilema de Gutiérrez: Armando Méndez o "Palito" Pereira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Armando Méndez o Álvaro Pereira. Esa parece ser la única duda de Álvaro Gutiérrez para enfrentar a Peñarol mañana, en un clásico que tiene tremenda importancia por lo que está en juego en el Campeonato Uruguayo.

Tanto en la práctica del jueves como en la de ayer, Armando como “Palito” jugaron un tiempo cada uno en el entrenamiento de fútbol.

Hoy será el banderazo en el Gran Parque Central y en esa instancia el DT no colocará nada que haga referencia a la posible oncena que pueda llegar a jugar contra Peñarol.



“‘Palito’ me aporta pierna zurda natural, trayectoria, la seguridad de que ha jugado muchos partidos de esta índole. Pero Méndez me da más dinámica, mejor cabezazo, más velocidad y ahí hay que ver lo que pretendemos nosotros a la hora de atacar y también las virtudes que puedan tener ellos. Eso es lo que tendremos que analizar”, afirmó ayer, en conferencia de prensa, Gutiérrez. Realmente tiene la duda, esta vez no es para despistar al adversario.

Álvaro Pereira. Como dijo Gutiérrez, está acostumbrado a jugar este tipo de partidos y es lateral izquierdo. FOTO: Gerardo Pérez.



Hay una realidad y es que Méndez ha rendido mejor que Pereira cuando le tocó jugar y lo ha hecho con mayor frecuencia. Aunque también es cierto que, por lo general, el entrenador de los tricolores ha respetado las posiciones y, si sigue esa línea, colocaría a Pereira.



Pero da la impresión que es Méndez el que tiene mayores chances de ser titular, más todavía considerando que puede llegar a ser Facundo Pellistri el rival a marcar por esa banda, un atacante joven, encarador y que tiene velocidad.

El polifuncional que estuvo a préstamo en Fénix en el primer semestre de esta temporada ya jugó a pierna cambiada algunos encuentros de este Clausura, como en el Estadio Suppici, cuando Nacional venció a Plaza Colonia 2-0. También hay que recordar que en esa oportunidad “Palito” Pereira había entrenado de titular en el inicio de la semana, pero luego lo afectó un cuadro de fiebre que lo marginó de la convocatoria.



“Le pegué mejor con izquierda que con derecha, ¡es increíble! Tengo que tirar mejor los centros, porque si llegás cinco veces por tiempo a tirar y tres los lanzás mal, no sirve de nada. Yo me siento un lateral más de ataque, pero me encanta marcar y es lo que me pide el DT”, indicó Méndez en una entrevista con Ovación en octubre, precisamente haciendo referencia al partido con los colonienses que jugó a pierna cambiada.

“Palito” hace poco más de un mes que fue titular por última vez: el 10 de octubre inició el partido en el que Nacional venció a Danubio por 1 a 0. Anteriormente, en este 2019 y por el Uruguayo había jugado otros tres encuentros desde el inicio, y todos fueron empates: 0-0 con Boston River en Florida; 2-2 con Boston River en el GPC y 1-1 con Racing en el Apertura. Además, ingresó en el 3-0 a Racing del Torneo Clausura.



Con respecto al resto del equipo, Guzmán Corujo será titular y Gutiérrez esperará hasta último momento por Matías Zunino. “Ayer (por el jueves) hizo 20 minutos con mucha intensidad, no sintió nada. Hoy va a repetir y después vamos a evaluar para cuánto tiempo está. Si es mejor que arranque o que espere”, indicó el entrenador.



Mejía; Cotugno, Corujo, Carvalho, Méndez; Rafa García; Zunino, Neves, Carballo, Castro y Bergessio es la oncena probable que colocaría Gutiérrez.