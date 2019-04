El dilema: ¿Ahora quién ataja?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien la inclusión de Luis Mejía en el equipo para enfrentar a Cerro Porteño generó mucho ruido, lo cierto es que el panameño terminó siendo solamente un cambio más de los siete que Álvaro Gutiérrez hizo en total en Asunción.



Aunque no tuvo mucho trabajo, Mejía llevó adelante una buena actuación. Fue seguro en el juego aéreo y las pocas veces que fue llamado a actuar lo hizo de buena forma.



En el gol, la jugada fue rápida y no tuvo responsabilidad ante la arremetida de Víctor Cáceres.



Si bien Mejía ha evolucionado en el manejo de la pelota con los pies, tiene que seguir mejorando los saques de meta, para no dividir tantas pelotas en el partido.



El dilema en realidad se genera para el encuentro de mañana, cuando Nacional retorne a la competencia local para enfrentar a River Plate en el Gran Parque Central, partido que se jugará a partir de la hora 16:00.



Es que el entrenador albo colocará contra los “darseneros” a los titulares, regresando así al equipo varios de los jugadores que no estuvieron a disposición o no jugaron contra Cerro Porteño.



Por ello, siguiendo con el razonamiento, debería jugar Esteban Conde, quien desde el principio fue el titular para Gutiérrez, así como antes lo había sido para Eduardo Domínguez.



No hay ningún indicio que demuestre lo contrario, aunque no sería descabellado pensar en que Mejía podría seguir en el arco de los tricolores.



En algunas entrevistas y conferencias de prensa, Gutiérrez se refirió al tema del arquero titular y manifestó que ambos son muy buenos guardametas, que tienen un nivel similar y que podría empezar con la rotación entre las dos competencias.



Teniendo en cuenta que Nacional está priorizando el Apertura -quedó plasmado en el equipo que el DT puso contra los paraguayos- y que Nacional vuelve a jugar por la Libertadores la próxima semana (miércoles 10 de abril) contra Zamora, una opción sería la de colocar al “Coco” frente a River Plate y que juegue el panameño contra los venezolanos.

Luis Mejía Contra Cerro Porteño, el arquero panameño jugó su segundo partido internacional con los tricolores desde que llegó en 2015. El anterior había sido en la Libertadores 2016, bajo la conducción de Gustavo Munúa, cuando fue derrota 2-0 en el Parque Central.