¿Qué dijo el presidente de Boca sobre el posible arribo de Cavani?

Como suelen comenzar estas cosas, la posible llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors es un rumor. De todas maneras, el mismo empezó a ganar fuerza en las últimas horas al punto que en Argentina ya se preguntan si es posible el arribo del "Matador".

Cabe recordar que Cavani termina su contrato con el Paris Saint Germain a mitad de temporada y pese a que muchos equipos europeos quieren contar con sus servicios, la posibilidad de que llegue a Sudamérica se abrió en los últimos días.

Esto llevó a que en una entrevista con radio La Red de Argentina, el presidente de Boca Juniors expresó su parecer sobre el posible arribo del salteño al conjunto xeneize.

Jorge Ameal manifestó: "Cavani es muy buen jugador, pero gana una plata importante. Y hoy, nosotros tenemos a Tevez". Es notorio que el dinero puede ser una gran barrera para que el "Matador" arribe al equipo azul y oro y más teniendo en cuenta que el plantel de Miguel Russo tiene salarios muy altos.

A su vez, se refirió a la renovación del contrato de "Carlitos" que con 36 años finalizará su vínculo en junio de 2020: "Si quiere seguir, no va a haber problema. Dependerá de él, que esté bien y con ganas. Había querido traer a un 9. Nosotros dijimos que no, que si estaba bien no era necesario traer a alguien. El equipo terminó goleando, gustando y ganando, con las tres G. Un gran Tevez, el que volvió a Boca y llenó la Bombonera".