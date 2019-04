¿Qué dijo Panenka sobre la picada del "Loco" Abreu a Ghana?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La picada de Sebastián "Loco" Abreu con la selección uruguaya ante Ghana por los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2010 será recordada por los hinchas uruguayos durante décadas. Varias estrellas del fútbol han hablado al respecto pero, ¿Qué dijo Antonín Panenka, el autor de la primera picada?

Entrevistado en Praga por la revista Túnel, el exfutbolista checo fue consultado sobre esa jugada, que significó la clasificación uruguaya a las semifinales de Sudáfrica 2010, luego de un empate 1 a 1 entre la Celeste y los ghaneses.

"Brillante".

A los 68 años, Panenka fue consultado por Túnel sobre la picada de Abreu y no tuvo dudas a la hora de responder: "fue fantástico".



Relató que no lo pudo ver en ver vivo pero sí "muchas veces en los noticieros de Praga" y lo consideró "espectacular". "No solamente por la calidad técnica con que realiza el golpeo del balón, sino por todos los factores que había en juego. Era un Mundial, en Sudáfrica".



Panenka recordó que otros futbolistas como Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo y Alexis Sánchez han picado penales. COnsultado por Túnel sobre cuál le pareció mejor, se inclinó por el del 13 de Uruguay. Contó que hace unos años fue invitado a un programa de televisión de República Checa y le hicieron ver varias picadas de penales. "Había una larga lista de videos, los analicé todos. Pero recuerdo que este jugador, Abreu, hizo este golazo con Uruguay. El penal de Abreu fue tan brillante como el mío".



Si bien dijo que "todos los penales tienen un detalle, una diferencia, una pizca que de sello propio de cada jugador", indicó que el del "Loco" "fue muy parecido" al suyo ante Alemania Occidental.



Sobre su ejecución en la final de la Eurocopa, sostuvo que "si me lo preguntan hoy, quizás no me atrevo, pero en ese momento me atreví. Lo mismo que Abreu. He visto cientos de penales iguales. En diferentes países, ligas, torneos, definiciones. Abreu supo jugar con los nervios del portero, eso se ve claramente en las imágenes". Luego, añadió: "y también con los nervios de sus propios compañeros".



Un poco de historia.

Era el 20 de junio de 1976 y se estaba disputando la final de la Eurocopa. Los equipos eran Alemania Occidental -que venía de ser campeona del mundo en 1974- y Checoslavaquia, la sorpresa del torneo.



En los 90 minutos, el encuentro finalizó 2 a 2, por lo que hubo que ir a penales. En la definición, los checoslovacos se pusieron 4-3 y era el turno de Antonin Panenka para definir. Si convertía, le daba a esa selección el primer título de su historia.



Panenka la picó ante la atónita mirada del arquero Sepp Maier, Checoslavaquia se llevó la copa y nació lo que en Europa se conoce como un "penalti a lo Panenka", o picarla si estamos en América Latina.



Lo cierto es que luego del gol convertido por Panenka, hubo solo dos futbolistas que se animaron a definir de esa manera en instancias decisivas: uno fue Zinedine Zidane en la final del Mundial 2006 entre Francia e Italia, el otro fue Abreu en 2010.