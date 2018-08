“Estuvo bien expulsado Ocampo, pero me extraña muchísimo que con Suárez no haya habido nada. Me extraña también que algún integrante del cuerpo técnico de Defensor le haya dicho al árbitro ‘sé honesto’. Y después al ayudante de campo de Nacional lo echan por mostrarle el reloj. Se ve que ‘se honesto’ es menos que mostrarle el reloj”, explicó el presidente de Nacional en 100% Deporte (Sport 890).

“Como dijo el 'Cacique' Medina, están pasando cosas raras en el fútbol uruguayo. Estaremos atentos”, agregó.

Asimismo, Rodríguez añadió: “Lo que pasa es que le ganamos a Rampla. Hubo un penal a Erramuspe en otro partido. Cuando venís ganando no decís nada, más allá de que en el caso de Bergessio sí dijimos. Son esas cosas que pasan y esperemos que sea solamente fruto de la casualidad”.

Por último, el mandamás tricolor señaló que considera correcta la sanción de un partido para el futbolista tricolor: “Los que vimos la expulsión de Ocampo, un botija que tiene su foja limpia, sabemos que más de un partido de suspensión hubiera sido una total exageración”.