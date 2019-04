¿Qué dijeron Fede Valverde y el 'Zorro' Suárez luego del empate entre Real y Getafe?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Valverde: "No nos desconcentra que se hable de fichajes"

"Nosotros somos jugadores, si vienen o no fichajes es tema de la directiva y el club. Tenemos que dejar el máximo por el club, tratar de ganar todos los partidos y que se hable de fichajes no es un tema que nos desconcentre", aseguró en la zona mixta del Coliseum Alfonso Pérez.



Federico Valverde no sabe lo que pasará con su futuro y se centra en rendir en el presente. "Trato de dar el máximo, a veces las cosas no se dan como uno quiere pero escucho al míster y trato de corregir errores en los partidos".



"Es una gran oportunidad cada partido jugar en el Real Madrid. Es lo mejor que hay con la selección y trato de dar lo máximo en cada entrenamiento y cada partido", añadió.



El centrocampista uruguayo dijo que Zinedine Zidane le dio la "oportunidad a otros jugadores" y aseguró que la han "aprovechado al máximo", porque explicó que pese al empate sin goles hicieron "cosas buenas".

Damián Suárez: "El punto es bueno y seguimos ahí arriba"

El defensa uruguayo del Getafe Damián Suárez resaltó la importancia del punto (0-0) cosechado ante el Real Madrid, que como recalcó, permitirá al conjunto "azulón" seguir peleando por las plazas de acceso a la Champions League.



"Nos deja un sabor amargo, porque hicimos cosas buenas para llevarnos el partido, ellos también tuvieron ocasiones, pero bueno esto es fútbol, sumamos un punto y seguimos ahí peleando", señaló Suárez en declaraciones a Movistar.



"Creo que el partido fue igualado. Un tiempo para cada lado. A lo último con el empuje de la gente tuvimos más ocasiones, que no se pudieron concretar, pero el punto es bueno y seguimos ahí arriba", insistió el jugador del Getafe que con este resultado se vio igualado a puntos en la clasificación por el Sevilla.



"Nosotros vamos a seguir peleando hasta el final. Estamos muy bien, tenemos que seguir con esta dinámica. Estamos arriba y hay que seguir hasta el final", concluyó Damián Suárez.

El Getafe frenó la racha del Real y se mantiene en Champions



El equipo azulón cortó la racha goleadora de Karim Benzema, que perdonó dos claras ocasiones para marcar por sexto partido consecutivo y sin sus goles el Real Madrid se quedó a cero ante un Getafe que cuando lo buscó se chocó con Keylor Navas.



Partido igualado en el Coliseum Alfonso Pérez con una primera parte en la que el Real Madrid perdonó en dos ocasiones claras de Benzema y una segunda en la que el Getafe mostró el hambre de alcanzar el sueño de la Champions League.



Keylor Navas, que se mantuvo como titular para Zinedine Zidane pese a la recuperación de Thibaut Courtois, salvó un punto para el Real Madrid con dos brillantes atajadas seguidas a los 73 minutos ante Ángel y Jaime Mata. El Getafe se mantiene cuarto por la diferencia de goles con un Sevilla con el que empata a 55 puntos.

Uruguay presente con seis jugadores:

En el empate entre azulones y merengues estuvieron presentes seis jugadores uruguayos.



El ex Peñarol Federico Valverde fue titular en Real Madrid y jugó 78 minutos hasta ser sustituido por Toni Kross.



En Getafe los ex Defensor Sporting: Damián Suárez, Leandro Cabrera y Mauro Arambarri jugaron los 90 minutos. Mathías Olviera, ex Nacional jugó 57' minutos hasta el ingreso de Ángel y Sebastián Cristóforo, ex Peñarol, estuvo en el banco de suplentes.