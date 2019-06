Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por el proceso sumamente ordenado y eficiente que viene teniendo la selección desde hace mucho tiempo a esta parte (que lleva a un conocimiento grande entre el cuerpo técnico y varios de los jugadores), por los futbolistas de primer nivel que tiene en el plantel, y por la camada nueva de jugadores que se ha acoplado de buena forma al grupo, es que Uruguay aparece, en lo previo, como un protagonista serio de la Copa América Brasil 2019, que empezará el 14 de junio, aunque para la Celeste el domingo 16 en Belo Horizonte ante Ecuador (19:00).



¿Uruguay es favorito para la Copa América? “No. A ver.. tenemos grandes jugadores y una gran selección, tampoco hay que mentirse, pero de ahí a ser favoritos hay un largo trecho”, afirmó José María Giménez en conferencia de prensa.



“Tenemos una selección muy competitiva, con jugadores de mucho prestigio y muy importantes. Vamos a ir a la Copa América a competir. Si somos favoritos o no, que lo digan otros. Nosotros seguimos enfocados en nuestros trabajo, en seguir por la misma línea, seguir trabajando para llegar de la mejor manera, para ver si se puede conseguir algo”, puntualizó el zaguero de 24 años, que está a punto de cumplir los 50 partidos con la selección.

FOTO: Gerardo Pérez.

A Uruguay nunca le queda bien el traje de favorito. De hecho, casi que a ningún uruguayo le gusta sentirse superior. “ Josema”, de hecho, hasta un ejemplo puso: “Tenemos la experiencia de la Copa América Centenario y la verdad que no queremos que suceda lo mismo” (en ese certamen Uruguay quedó eliminado en primera fase en una serie que en lo previo era favorito a pasar a octavos de final y que también la integraban México, Venezuela y Jamaica).



“El primer objetivo es llegar de la mejor manera posible y el segundo es enfocarse en la fase de grupos y pasarla. El primer partido es clave, tenemos que jugarlo como una final”, explicó un maduro Giménez, que siempre da un plus en las conferencias y que se emocionó a la hora de recordar lo que significó para él y para Atlético Madrid la partida de Diego Godín.



El capitán del equipo colchonero y de la selección días atrás dijo que Giménez perfectamente podía ser su sucesor portando la cinta. “Que el capitán diga eso me genera mucho orgullo, me deja contento. Son cosas que uno no piensa, si bien llevo algunos años en la selección, tengo 24 años, sigo creciendo, aprendiendo de jugadores y personas como él; si se da, se va a dar por naturaleza, no es algo que me preocupe. Lo que si me preocupa es ayudar a la selección desde donde me toque estar, sumar todo lo que pueda y seguir creciendo día a día”.

FOTO: Gerardo Pérez.

Giménez reconoció la importancia de jugar tantos años junto al “Faraón”. “Seis años me ha tocado vivir al lado de unos de los mejores defensas del mundo como lo es Godín. Mucho de lo que hoy puedo llegar a ser es gracias a él; si bien uno está predispuesto a crecer, él también estuvo siempre ahí para darme ese consejo, como padre, hermano mayor, en el vestuario, afuera. Para mí fue un plus, que estoy mi contento de haberlo vivido”, reflexionó.



Sin cassette, “Josema” reconoció: “No me siento ni un referente ni nada por el estilo; sigo creciendo, aprendiendo, de los que llegan, de los que se van”.





ESTILO DE JUEGO. Las presencias en la lista de Federico Valvarde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira y Gastón Pereiro, entre otros, habla a las claras de un recambio generacional, pero también de una evolución en el estilo de juego de la selección. Ese hecho no es de ahora, sino que se viene cumpliendo de un tiempo a esta parte, incluso en el Mundial de Rusia 2018.



Giménez explicó, desde su experiencia, esta “mutación” en la idea de juego del equipo, aunque sin perder de vista lo que siempre caracterizó a la Celeste.



“Tenemos un mediocampo de muy bien pie, que juega bien, que cuida la pelota, que es un arma también. Hay aveces que descansar con la pelota es importante, porque no corrés el riesgo de que te metan un gol. Tenemos buen pie y es un plus”, explicó el zaguero, y rápidamente ejemplificó: “No siempre tiene que ser un juego directo con Luis (Suárez) y ‘Edi’ (Cavani). Tenemos jugadores que realizan transiciones rápidas, también a la hora de defender, lo que nos permite poder hacer contragolpes buenos. Seguimos creciendo desde lo nuestro, en el sacrificio y en correr cada pelota como si fuera la última y hemos crecido en la posesión de pelota. Que le llegue más limpia a los delanteros es muy importante para el fútbol que practicamos”.



Ayer Uruguay entrenó con 19 jugadores. Tres de los que faltan (Giovanni González, De Arrascaeta y Torreira) se sumarán el lunes y Luis Suárez el martes.

Jonathan Urretaviscaya Estuvo de visita Una de las visitas que recibió el plantel ayer en el Complejo Uruguay Celeste fue la de Jonathan Urretaviscaya, el jugador de 29 años del Monterrey de México que está en la etapa final de recuperación de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió a finales del 2018 y que también lo terminó marginando de estar en consideración para el grupo que representará a Uruguay en la Copa.

Diferenciados Cavani, "Jona" y Stuani Los delanteros Edinson Cavani, Cristhian Stuani y Jonathan Rodríguez no realizaron los mismos ejercicios que sus compañeros en el entrenamiento de ayer. Los tres trabajaron en una mitad de la cancha con tareas con pelota, que incluyó trabajos de recuperación y definición a unos arcos pequeños (sin goleros) que estaban colocados contra los palos del arco grande.

Entrenamiento Con trabajos de definición Gran parte de la práctica de ayer, que contó con la presencia de muchos medios de comunicación y de algunos niños y jóvenes, se desarrolló con trabajos de definición, en la que se buscaba un circuito de juego con un pase en profundidad al lateral, para un posterior centro al área y la pegada de dos o tres futbolistas que llegaban a culminar la incidencia.