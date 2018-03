Difícilmente Gargano encuentre un huequito 

El Mundial es lo máximo. Cada jugador talentoso o guerrero aspira a jugarlo, disfrutarlo y, sobre todo, a destacarse allí y ganarlo. Pero no es fácil meterse en la lista de 23 y mucho menos cuando en una franja de nómina hay una enorme cantidad de futbolistas peleando por ser parte de la gran cita.



En Uruguay, por ejemplo, es de alto riesgo a falta de 113 días para el comienzo de la Copa del Mundo estar por debajo de lo que realmente valen aquellos futbolistas que quieren estar en el grupo de los mediocampistas. Y tan duro y reñido está el panorama que difícilmente la ola creciente de pedidos para que Walter Gargano tenga su regreso a la Celeste sea escuchada.



Oficialmente, Celso Otero ha dejado en claro que ningún jugador está vetado y que se resolverá de la misma manera que se ha procedido hasta ahora, elegir según el real saber y entender del cuerpo técnico. Pero, no podemos ignorar un hecho importantísimo, que suele explicarlo muy bien el propio Óscar Tabárez, para que entre uno hay otro que debe salir. Y en la zona de volantes además de Gargano, hay otro nombre que ruge con una singular fuerza para conseguir un cupo: Lucas Torreira.



Si se tratase de un mano a mano, a Gargano lo respaldan sus más de 60 partidos con la camiseta color cielo, pero a Torreira su enorme destaque en una de las Ligas más importantes del mundo.​ Y hasta la aceptación de Tabárez de que tendrá su oportunidad.



Pero pisemos más fuerte. Repasemos los nombres de los jugadores que ha utilizado el entrenador y veamos cuáles le han entregado mayores seguridades. O, si se quiere, quiénes son los que han demostrado que tienen un poderío que otorga un plus a la selección.

están adentro Vecino, Bentancur y Valverde

Hay hoy, como mínimo, 13 futbolistas en condiciones de lograr uno de los ocho cupos que tendría la lista de 23 en la franja de volantes. Quizás podrían ser 12 si el entrenador incluye a Jonathan Urretaviscaya en el grupo de los delanteros.



Matías Vecino es el mejor de todos. Además de haberse convertido en figura rutilante en el desarrollo del remate final de las Eliminatorias tiene una continuidad sobresaliente en el Inter. Su interminable ida y vuelta, su facilidad para desengancharse y asociarse en la ofensiva, sumado a la tranquilidad con la que se mueve aún en los momentos más complicados de los partidos le permitieron adueñarse del puesto. Hoy resulta imposible cuestionar que Vecino ya tiene, incluso, lugar fijo en el once que debutará en la Copa del Mundo.



Rodrigo Bentancur y Federico Valverde no necesitan demostrar más nada. Por encima de la ausencia de minutos que están teniendo en sus ligas -incluso hasta la lesión que padece el segundo- su clase quedó expuesta en las Eliminatorias y en los partidos más ardientes y decisivos. Tampoco puede ignorarse que Tabárez tomó la firme decisión de cambiar la estructura del mediocampo y darle un perfil absolutamente diferente. Si se tomó el camino de ser más protagonista en el manejo del balón, es imposible dejar fuera del plantel a estos dos juveniles.

pasaje seguro Nández, Carlos Sánchez, Cristian Rodríguez

Es bien sencillo, cuando Tabárez se siente ante la computadora para armar el plantel de 23 jugadores seguramente tendrá en cuenta las listas que ya supo hacer en cada una de las convocatorias, observará las integraciones de los equipos titulares, recordará rendimientos, valorará lo que le aportaron al grupo y hasta analizará con agudeza lo que están haciendo actualmente en sus equipos. Cada uno de esos aspectos juega a favor de manera contundente para Nahitan Nández, Carlos Sánchez y Cristian Rodríguez.



En el largo periplo hacia Rusia 2018 estos tres futbolistas tuvieron un papel de protagonista principal. Ni ciego ni obtuso, alguna tarde o noche no los tuvo bien arriba, pero en el balance general tuvieron producciones destacadas que les reportaron ese plus que los posiciona por encima de otros compañeros.



Por otra parte, su actualidad también es sobresaliente. A Nández la prensa Argentina lo quiere sostener de titular en un Boca Juniors poblado de figuras, Carlos Sánchez sigue siendo estrella rutilante de los Rayados de Monterrey y el "Cebolla" Rodríguez es de manera incuestionable -quizás hasta con margen grande a su favor- una de las principales figuras del fútbol uruguayo.

pasaje en mano Giorgian De Arrascaeta

Salvo que ocurra algo extraordinario, no existe explicación lógica para sostener que Giorgian De Arrascaeta pueda quedar fuera de la nómina de 23 jugadores. El hecho de que ya haya sido tomado en cuenta en el desenlace de las Eliminatorias evidenció una consideración superior del entrenador para el actual futbolista del Cruzeiro.



Para ser bien preciso: De Arrascaeta ganó la pulseada contra Nicolás Lodeiro y Gastón Ramírez. Y ni que hablar lo que lo ayuda el hecho de que uno de los clubes más grandes de Brasil tomara la decisión de renovarle el contrato hasta 2021, con opción a otro, aumentándole el salario y la cláusula de rescisión. Conclusión contundente: De Arrascaeta es estrella en el fútbol brasileño.

aspirantes Torreira, Lodeiro, Ramírez, "Tata" y Urretaviscaya

Ya armamos, con un rápido repaso, un plantel con siete mediocampistas. A una nómina normal de tres arqueros, siete defensas, ocho volantes y cinco delanteros (así suele armarse el plantel de 23) quedaría espacio para uno solo. Pero esto podría cambiar si, por ejemplo, Jonathan Urretaviscaya se suma al grupo de los delanteros.



En ese caso, Gargano solamente tendría que pugnar por un lugar con Lucas Torreira, Álvaro González, Nicolás Lodeiro y Gastón Ramírez. Y la verdad que los rendimientos de los dos compañeros de la Sampdoria son los que provocan las señales más amenazantes para las aspiraciones del "Mota".



Torreira y Ramírez se destacan en una Liga que es diez veces -quizás me quedo corto- más competitiva y exigente que la uruguaya. Torreira, además, vale hoy 50 millones de euros y si hay equipos que están dispuestos a realizar esa inversión por un futbolista es porque consideran que es un volante que sobresale de la media.



Contra el "Tata" González el "Mota" puede sacar ventaja por la actualidad deportiva, pero tampoco le será sencillo desplazarlo por el hecho de que Tabárez supo encontrar en el futbolista de Nacional respuestas muy positivas en momentos extremos. Esas cosas nunca quedan tiradas en un cajón y son siempre valoradas por quienes tienen que tomar determinaciones importantes.



Por fortuna para Tabárez es que tendrá material de sobra para elegir, por desgracia para Gargano, es casi una misión imposible que consiga un huequito entre los 23 que irán a Rusia.