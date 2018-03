Está difícil para que le quiten el título del "piscinazo" del año

Si se entregaran premios por la mayor simulación que se haga en el fútbol, el delantero de la Universidad de Concepción, Jean Meneses, se ganaba el título al "piscinazo" del año.



El jugador simuló una falta en el área que difícilmente sea igualada en la temporada. La acción ocurrió en el partido que su equipo disputó ante Colo-Colo y fue sancionada como penal por el árbitro. Héctor Jona.



Tras la victoria por 2-1 ante Colo Colo, Meneses señaló que “Opazo me toca, y uno tiene que aprovechar el hecho de que a los delanteros no los pueden tocar dentro del área. Así que jugué un poco con la viveza y me dejé caer al sentir el toque de Opazo”.