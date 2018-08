Difícil sí, pero no imposible

Defensor Sporting recibe esta noche a Fluminense por la Copa Sudamericana. En la ida los violetas se defendieron muy bien, pero les faltó la otra parte del libreto y recibieron dos goles en los últimos minutos.



El elenco de Punta Carretas no viene bien (cuatro partidos sin conseguir la victoria), pero Fluminense tampoco llega a la revancha de la mejor manera: cayó el lunes ante Inter por 3 a 0. Y fueron uruguayos los tres goles que le hicieron.



Por si las moscas, ayer los violetas estuvieron un buen rato al final de la práctica ensayando tiros penales. Es que si logran revertir las cosas y anotar dos goles y no recibir ninguno, el pasaje a octavos se definirá desde los 12 pasos.



“Yo lo que más le pido al jugador en los penales es que no cambie su forma de tirar. Si erra tirando como lo hace siempre, no tengo problema, pero soy drástico si cambia”, explicó Eduardo Acevedo, a quien el ensayo le sirvió para definir quiénes deberán rematar en caso de que los penales sean necesarios.



“Veo la convicción que tienen y le sumo la personalidad. Por suerte acá me pasa una cosa: todos me piden para tirar los penales. Y es buenísimo, pero yo luego tengo que diferenciar quién tiene la mejor pegada y quién tira como lo hace siempre. Insisto, yo quiero que el que la pica, que la pique y el que tira fuerte que lo haga, pero que no me cambie”, recalcó el técnico, quien imagina un partido muy diferente al que se dio en Río.



“Sabemos que allá hicimos un trabajo y nos faltó el otro, la parte más ofensiva, pero la lesión de Cougo nos condicionó mucho. Vamos a salir a buscar la clasificación, que es lo que queremos. En el fútbol todo es difícil, pero todo se puede. Y si tenemos que salir a atropellar, lo haremos”, afirmó quien sabe que su rival de hoy viene de recibir un golpe muy duro.



“Vi los 90 minutos y cinco partidos más de ellos. Es un buen equipo y tiene variantes. Sabemos todo lo que tienen, hasta cuál es su presupuesto, pero nosotros también sabemos lo que tenemos y vamos a ir por la clasificación”.



A Acevedo le duele no haber podido ganar los últimos partidos, pero sabe por qué. “Se dieron algunos resultados que no fueron lógicos. Pero son momentos y nosotros tenemos adaptaciones que hacer. El fútbol es colectivo, no es individual. Y tienen que acoplarse. Si antes entraban por un lado, ahora lo tienen que hacer por otro. Acá se nos fueron muchos jugadores y el fútbol no es dos más dos, hay que trabajar”, dijo convencido.



visitante "Flu": no le ha ido bien en Uruguay El plantel de Fluminense entrenó ayer por la tarde en el Franzini. Al equipo brasileño no le ha ido bien en sus últimas visitas a Uruguay. Con Nacional y Liverpool obtuvo dos derrotas sin poder anotar un gol. La última vez de “Flu” en Montevideo fue por la Copa Sudamericana de 2017, cuando cayó ante Liverpool 1-0.



práctica Apuesta: la que perdió Acevedo Ayer tras el entrenamientos los futbolistas violetas difrutaron de sandwiches y masitas que llevó el técnico Eduardo Acevedo. Es que el entrenador perdió una apuesta con Richard Porta en la práctica del martes. Acevedo y el “Canguro” apostaron cuál de los equipos que participaban del entrenamiento ganaba y lo hizo el de Porta.



Copa Sudamericana

Estadio Franzini

Hora: 21: 45. Fox Sports.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile). Asistentes: Carlos Astroza y José Retamal.

Precios: Platea Punta Carretas: $ 300 y socios $ 100. Tribuna Ghierra (Fluminense): $400. Menores de 5 años gratis.



Defensor Sporting: Guillermo Reyes, Santiago Carrera, Nicolás Correa, Gonzalo Maulella, Mathías Suárez, Martín Rabuñal, Mathías Cardacio, Ernesto Goñi, Pablo López, Martín Correa y Germán Rivero. DT: Eduardo Acevedo.



Fluminense: Júlio César, Everaldo, Gum, Digao, Ayrton, Marcos Júnior, Jadson, Sornoza, Airton, Matheus Alessandro y Pedro. DT: Marcelo Oliveira.