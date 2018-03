Difícil, pero no imposible

Si hay un momento para que Rampla Juniors consiga el primer triunfo del año es este. El Picapiedra, que disputa su primer torneo internacional del siglo, no quiere que luego de tanta espera la aventura dure nada más que dos partidos, pero para ello debe cambiar definitivamente la pisada.



En el encuentro de ida ante Universidad Técnica de Cajamarca, disputado el 13 de febrero, fue derrota por 2-0. Ello obliga al elenco del “Ronco” López a ganar esta noche (Franzini, 19.15) ante el conjunto incaico, algo que hasta ahora no ha logrado hacer en lo que va de 2018.



Con un solo punto, Rampla es el equipo que menos unidades tiene en el Apertura. Perdió cuatro partidos y empató uno solo, de local (1-1) ante Defensor Sporting. La inconsitencia tanto defensiva como ofensiva ha sido el gran problema del Picapiedra, pues en los seis partidos que disputó en lo que va de la temporada (el sexto es precisamente el de ida por la Sudamericana) recibió 12 goles y solo convirtió 3.



Por más que el técnico ha intercambiado piezas en la formación para tratar de encontrar la solución, hasta ahora no lo ha hecho.

Lo de UT Cajamarca no es mucho mejor, por cierto, perdió dos y empató uno de los últimos tres partidos. La última victoria fue precisamente la obtenida ante Rampla por la Sudamericana. Sin embargo, no solo llega con la ventaja conseguida de local, sino también con un mejor registro goleador, aunque no demasiado: convirtió 4 goles en seis partidos y recibió 10. Con cuatro puntos marcha último en el Grupo A del torneo peruano.