”Estábamos prontos para el partido ante Rampla, pero sirve principalmente para que los jugadores descansen. Ellos no son máquinas y necesitan descansar. Carlos (Rodríguez) ya estaba bien, pero tal vez para le exigencia del partido llegaba justo. Es una semana más de trabajo, soy partidario de lo que veo en la cancha, tengo bastante claro el equipo", dijo Diego López este miércoles a la mañana en Los Aromos.

Sobre las ausencias de Guzmán Pereira y Cristian Rodríguez ante el "Picapiedra", por suspensión, señaló: "Sabemos que perdemos jugadores importantes, pero lo importante son quiénes juegan. Peñarol tiene un plantel amplio y tenemos cómo reemplazarlos".

Sobre el actual rendimiento del equipo, sostuvo: "Tenemos que estar concentrados a la hora de tener la pelota. Hay que darle más velocidad que creo que es lo que hace la diferencia".

"El 'Toro' (Fernández) es el que hace los goles, pero el equipo juega para los delanteros. Está haciendo las cosas bien, pero eso es un trabajo. Peñarol es más que un jugador, es un equipo. Él es está terminando las jugadas pero hay que valorar al equipo", agregó.

Lesionados

"Guillermo Varela está más lejos, es una lesión complicada. De (Walter) Gargano escuché muchas cosas, pero el doctor fue claro y la gente se está ilusionando con algo que yo creo que no va a pasar. Primero tienen que entrenar con nosotros que no lo están haciendo. Después deberían jugar en Tercera. La recuperación tiene que ser gradual y hay que ver cómo vuelven también. Tengo la obligación de decirle a la gente que es muy difícil que Gargano juegue el clásico. Hay que seguir su evolución y no apurarlo”.

Clásico

"Es normal que ya se hable del clásico, pero nosotros tenemos que ir partido a partido y ganar estos seis puntos (por Rampla y Fénix). En la semana del clásico sí nos enfocaremos en ese partido. Tenemos la responsabilidad de llegar bien".