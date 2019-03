Sin ellos es más difícil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay disputará este viernes (8:35, VTV) ante Uzbekistán su primer partido del año y si bien el rival es accesible -fue triunfo 3-0 con goles de De Arrascaeta, Suárez y Giménez en el Centenario en su partido despedida antes de embarcar hacia Rusia-, para el equipo dirigido por el maestro Óscar Tabárez es todo un desafío afrontarlo sin los dos máximos goleadores de la historia celeste.

Luis Suárez y Edinson Cavani se pierden la China Cup (en la que Uruguay defiende el título logrado el año pasado) por sendas lesiones y el ataque está abierto. ¿Quiénes serán los reemplazantes de la dupla goleadora? No hay una respuesta simple, porque Tabárez puede recurrir a varias fórmulas y una de ellas es, incluso, cambiar el dibujo táctico.

“No es la primera vez que jugamos sin Suárez y sin Cavani. Son jugadores muy importantes -yo creo que insustituibles-, pero ya cuando no van a estar no tenemos que pensar en ellos sino en el equipo”, dijo este miércoles el seleccionador celeste. ¿Cuándo fue la última vez que Uruguay jugó sin el “Pistolero” ni el “Matador” y quiénes jugaron por ellos?

El 7 de junio de 2017 Uruguay viajó hasta Niza (Francia) desde Dublín, donde tres días antes había caído 3-1 con República de Irlanda. Suárez no participó de esa gira, pero sí Cavani, quien ante los irlandeses se lesionó rápidamente y a los 13 minutos dejó el campo de juego sustituido por Cristhian Stuani.

Esa dolencia le impidió al “Matador” estar tres días después ante Italia y si bien el cambio lógico parecía el ingreso de Stuani, Tabárez sorprendió y cambió el sistema, pasándolo a un 4-1-4-1, con Matías Vecino como volante tapón, Álvaro “Tata” González y Nahitan Nández como internos; Carlos Sánchez y Jonathan Urretaviscaya de externos y Diego Rolan como único punta neto.



La última vez sin Suárez ni Cavani, Uruguay sufrió una dura derrota 3-0.



4 Grado de peligro



Por más que falten Suárez y Cavani, Uzbekistán no parece ser un rival peligroso para Uruguay, sobre todo teniendo en cuenta que en la Copa de Asia, cuando enfrentó a rivales fuertes, cayó: 2-1 con Japón y por penales (0-0) con Australia en octavos.

7 Grado de debilidad



El principal problemas que ha tenido últimamente Uruguay es la falta de contundencia ofensiva. En los últimos dos partidos no anotó pese a tener a Suárez y a Cavani en ofensiva. Claro, los rivales también fueron muy exigentes: Brasil (0-1) y Francia (0-1).

8 Grado de exigencia



Uzbekistán no es de los rivales más fuertes del mundo. Se encuentra en la posición 89 del ranking FIFA y no tiene futbolistas de élite. Uruguay figura en el séptimo escalón del escalafón. No obstante, la falta de los goleadores aumentará la exigencia extra.