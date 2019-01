Diferentes realidades en un mismo barrio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rampla fue noticia durante el período de pases. Dio el batacazo y contrató a dos exjugadores de la selección: Juan Albín y el “Flaco” Álvaro Fernández, además de otros ocho futbolistas.



A su vez, cruzó el charco para hacer una pretemporada en Santa Fe, la tierra de su nuevo entrenador: Julio César Toresani. Allí los picapiedras jugaron tres partidos amistosos frente a Newell’s, Atlético Rafaela y la Liga de Santa Fe.



Podría pensarse que el presidente Ignacio Durán consiguió algún tipo de gerenciamiento que le permitió no sólo contratar al “Huevo” Toresani, sino traer a Albín y al “Flaco” Fernández.



Sin embargo, en Rampla no hay gerenciadores ni mecías. Nada de eso. Es más, ni siquiera han ido a golpear la puerta de Tenfield en Divina Comedia.



Durán es abogado de profesión y tiene muchos contactos con gente del fútbol. Por ejemplo, era el abogado de Marco Vanzini. Y el “Palillo” es hoy el representante de Juan Albín, a quien acercó al club; a él y también a un par de juveniles para la Tercera División.

El presidente se ha basado en sus contactos para llevar adelante su proyecto e intentar reordenar el club. Llamó a varios futbolistas pesados y les dijo que Rampla estaba a la orden, entre ellos Aguiar. Bajó los contratos de 37 a 24 para adecuarse a la situación económica, consiguió gente que colaborara para saldar la deuda del club y convenció tanto a Toresani como a Albín y Fernández del proyecto. Por ejemplo, la llegada del entrenador se dio gracias a un contacto entre Gabriel Migliónico, que fue compañero de Toresani en Colón, y Durán.



Fuentes cercanas a la directiva le aseguraron a Ovación que Toresani cobra menos de lo que percibía el “Tola” Antúnez, quien salvó a Rampla del descenso. Y que Albín y Fernández ganan menos de 5.000 dólares.



“Siempre me gustó lo difícil. Lo tomo como un paso importante. Muchos dirán que, tratándose de Rampla, es un paso atrás, pero para mí no. No venía jugando y necesitaba volver”, dijo Albín, quien llegó tras una muy mala experiencia en Chipre. “Surgió esta posibilidad y no lo dudamos con mi representante. La idea es tomar impulso para volver a ser lo que era antes”.

datos Picapiedras: formativas y directiva Toresani no tiene un sistema de juego preferido, pero le gusta jugar con enganche. Entre Albín, Panzariello y Gonzalo Ritacco tiene para jugar como quiere.​

Además de Albín y Fernández, arribaron: Leonardo Melazzi, Gastón Roselló, Ignacio Panzariello, Pablo Pereira, Mathías Saavedra, Gaspar Vega, Gonzalo Ritacco y Walter Ibáñez.

Gonzalo Ramazzi es el presidente de las divisiones formativas, que son clave para el presidente Durán. Se ha trabajado muy bien en la captación, sobre todo en el interior.

Dos integrantes de la oposición se fueron de la directiva porque no los consultaron antes de no renovarle los contratos a los funcionarios del Olímpico.

Medida. Los futbolistas albicelestes entrenaron ayer en el Parque Vaz Ferreira. Foto: Leonardo Mainé.

CERRO. El plantel de Cerro tomó la decisión de entrenar por su cuenta. fuera de las instalaciones del club y sin la ropa oficial. Y seguirán haciéndolo hasta recibir por lo menos un mes de los salarios que se les debe. A los jugadores y también a los funcionarios.



Los futbolistas le comunicaron su decisión a la nueva presidente, Graciela Castro, sabiendo que está haciendo los máximos esfuerzos para cumplir con ellos. Y conscientes también que Castro encontró a la institución muy endeudada por la directiva anterior.



Lo inusual es que los jugadores le pidieron al técnico Jorge “Culaca” González que trabajara con ellos fuera del club. Generalmente, cuando se toman medidas de este tipo, no se incluye al cuerpo técnico. “Culaca” se vio sorprendido cuando los jugadores se lo pidieron, pero aceptó y se lo cuminicó a la presidente Castro, quien entendió la situación.



Aunque el escenario no era el ideal, ayer -en el primer día en el parque Vaz Ferreira- se trabajó muy bien. El preparador físico Daniel Castro llevó adelante un movimiento de una hora y 25 minutos. Y los jugadores se brindaron al máximo. “Yo sabía que esta directiva llegaba al club para ayudarlo y creía que tenían cómo hacerlo. Pero no me escondieron nada y acepté porque creo que no hay que estar solamente cuando todo es fácil. Además, Castro me ayudó mucho cuando yo dirigí al club en 1998”, confió el “Culaca”, quien vuelve a dirigir tras cinco años y obviamente no ha podido trabajar en las mejores condiciones. Más teniendo en cuenta que debe encarar la doble competencia.



Por ejemplo, tenían previsto realizar una pretemporada de una semana en Flores que no pudo llevarse a cabo. Y tampoco hubo partidos amistosos.



El técnico le aseguró a Ovación que buscará un escenario más apropiado para trabajar aunque deba recurrir a la ayuda de gente conocida suya, pero quiere que los futbolistas tengan lo que merecen.



Por ahora seguirán entrenano en el Vaz Ferreira, aunque la presidente prometió que seguramente hoy pagarán medio sueldo a los funcionarios (se les deben seis) y el mínimo a los jugadores. Les dio también la tranquilidad de que Cerro va a jugar. Y lo corroboró la Mutual.