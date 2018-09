Diez proyectos de crack bajo la lupa de Fabián Coito

Una nueva generación se puso en marcha y, por cierto, espíritu para volver a festejar sobra. Está más que claro que se llegará con viento de cola porque la anterior camada de juveniles de Uruguay terminaron con una sequía de títulos en Ecuador 2017. Y no es poca cosa que la mochila de 36 años ya haya perdido todo ese enorme peso. Pero, atención, no es eso solamente eso lo que forja la esperanza de seguir arriba a nivel continental y hasta de crecer un poquito más en una Copa del Mundo.

Si se repasa con atención los nombres de los jugadores que Fabián Coito ha tenido en cuenta o considera para armar el plantel definitivo que irá el próximo año a Chile a defender el título hay jugadores interesantes y diez de ellos con experiencia o evolución en su formación en ligas más competitivas que la uruguaya.

Si bien el plantel que se conformó ahora para viajar a Catar a disputar el torneo internacional Cuatro Naciones apenas tendrá a tres de esos futbolistas, no puede desconocerse el potencial que puede llegar a lograr Uruguay para el certamen que se disputará entre el 20 de enero y el 13 de febrero próximos.

Repasemos esos diez nombres y sus principales características bajo la lupa de Fabián Coito.

Arqueros Uno en Italia otro en Argentina

Franco Israel (Juventus).

Coito: "Tiene muy buenas condiciones naturales, desde lo físico. Está en etapa de crecimiento y de estabilizarse en un nivel determinado de madurez y personalidad".

Renzo Rodríguez (Independiente).

Coito: "Tiene unas condiciones técnicas muy buenas. Estuvo en la Sub 17 que fue a Paraguay de Santiago Ostolaza. Está siendo considerado y se lo hará competir para ver si puede manifestar sus condiciones".

defensas Uno en España y otro en Italia

Ronald Araújo (Barcelona).

Coito: "Tiene un gran físico y capacidad de liderazgo por su ascendencia sobre sus compañeros. Tiene muy buena pegada, buen juego aéreo. Le va a venir muy bien su aprendizaje en Barcelona para ser un defensa evolucionado, mejorar en el juego, trabajar las zonas defensivas en coberturas y respaldar a los medios, porque tenía como característica ir un poco hacia atrás".

Edgar Elizalde (Pescara).

Coito: "Cada vez que tuvo posibilidades de jugar dejó una muy buena impresión. Este zurdo es serio, maduro y está incorporando muchas cosas de un defensa que intenta respaldar y achicar espacios. Cubre muy bien, es fuerte. También juega en el lateral izquierdo".

mediocampistas

Rodrigo Zalazar (Málaga).

Coito: "Toda su formación la hizo en España, tiene mucha idea del juego colectivo, de ser un nexo entre defensa y ataque, de ser muy agresivo. Debe ganar en orden y desprenderse un poco más de la pelota para hacer el juego más ágil, pero tiene una pegada espectacular. Juega en largo, ejecuta las pelotas quietas, es muy importante".

​Juan Sanabria (Atlético de Madrid).

Coito: "Es buenísimo por la intensidad con la que juega. Tiene un cambio de velocidad diferente, que le permite sorprender en ataque. En Europa va a mejorar en su físico, en el roce y la lucha que es lo que debe tener todo mediocampista y aquí daba un poco de ventaja. A veces se lo corría hacia un costado para jugar sobre un lateral pero ahí perdía. Creo que es un volante interior muy bueno porque no para de correr y aporta salida".

Agustín Dávila (Real Sociedad B).

Coito: "Este zurdo es un jugador de mucha potencia. Ya lleva un año en España y se nota en su juego. Su experiencia en L'Alcudia no fue la mejor porque por ahí alguna cosa no le salió de arranque y después eso lo condicionó, pero es un buen jugador. De mucho ritmo. Debe ganar en su influencia en el juego de equipo".

delanteros Uno en España, otro en Italia y otro en Argentina

Nicolás Schiappacasse (Rayo Majadahonda).

Coito: "Tiene unas condiciones brillantes. Hay que ver de qué manera se prepara él desde su cabeza. El día que madure lo va a transmitir al juego y va a ser ese jugador que todos se pueden imaginar".

Joaquín Ardaiz (Frosinone).

Coito: "Tiene cosas importantes, una potencia bárbara, un físico grande. Hay veces que se aisla un poco del juego y pierde importancia en el equipo. Tiene que poner sus condiciones al servicio del equipo y eso en Italia se lo van a transmitir. Si lo incorpora va a ser un jugador bárbaro".

Pablo García (River Plate).

Coito: "Es puro talento. tiene una facilidad enorme para desmarcarse, para sacarse rivales de arriba. Venía acusando una falta de competencia muy grande porque estuvo un año sin juegos por los problemas reglamentarios. Ahora va a crecer".

Lo que puede pasar Momento de aprovechar la oportunidad

Para Fabián Coito la evolución de estos diez jugadores, que puede ser gratificante para sus carreras deportivas y de enorme trascendencia para las selecciones uruguaya pasa en gran medida por la mentalidad con la que aborden su incursión por estas ligas más exigentes.

"Todo depende de su mentalización. Si ellos van a Europa en busca de estar en el primer mundo y nada más, duran poco porque la competencia es muy dura y la preparación es muy exigente. Si van a Europa en busca de completar su formación y entendiendo de que tienen que incorporar cosas y que no se han transformado, por el simple hecho de ir a Europa, ya en jugador de elite sino como que son tocados por una varita para completar su formación, ahí es posible que evolucionen. La mentalidad con la que encaren es clave, absolutamente".



Para Coito hay aspectos que son interesantes de que logren incorporar a su juego. Y todo parte desde comprender "cuál es su participación, la intensidad con la cual hay que jugar. Que si sos mediocampista no hay que andar con la pelota innecesariamente, no perderla en esa zona donde un buen jugador de fútbol no la debe perder. Deben prepararse para las opciones que te da el juego, elegir la mejor opción, involucrarse en el ataque en el momento que el equipo lo permita".

el cuadrangular Se van a competir en el Cuatro Naciones

El jueves la Selección juvenil Sub 20 de Uruguay se va a Catar. Allí van a jugar contra Costa de Marfil, Catar y Vietnam.



Domingo 16/9 (13.00 hora de Uruguay)

Uruguay – Costa de Marfil

Estadio: Complejo Aspire Academy (Doha, Catar)



Miércoles 19/9 (13.00)

Catar – Uruguay

Estadio: Complejo Aspire Academy (Doha, Catar)



Sábado 22/9 (13.00)

Uruguay – Vietnam

Estadio: Complejo Aspire Academy (Doha, Catar)

el plantel Los 19 jugadores designados

Pedro Álvarez (Defensor Sporting)

Emiliano Ancheta (Danubio)

​Maximiliano Araujo (Wanderers)

Martín Barrios (Racing)

Juan Manuel Boselli (Defensor Sporting)

Thomás Chacón (Danubio)

Edgar Elizalde (Pescara, Italia)

Pablo García (River Plate, Argentina)

Erik De los Santos (Peñarol)

Emiliano Gómez (Defensor Sporting)

Matías Dufour (Defensor Sporting)

Mathias Laborda (Nacional)

Ignacio Laquintana (Defensor Sporting)

Bruno Méndez (Wanderers)

Facundo Milan (Defensor Sporting)

Paul Rodríguez (Peñarol)

Mauro Silveira (Wanderers)

Joaquín Trasante (Nacional)

Rodrigo Zalazar (Málaga, España).​