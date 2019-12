Diez clubes presentaron pedido a la Mesa para que la fecha sea el viernes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Viernes por la noche: conversación de Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo, con Ignacio Alonso. "Nacho, no te estoy pidiendo jugar el fin de semana, sino correr la fecha un día, para el viernes, y que juguemos todos a la misma hora". La respuesta del presidente de la AUF fue que vería qué podía hacer, aunque creía que poco porque la Mesa Ejecutiva ya había fijado el jueves 5 para disputar la última fecha del Clausura y que no quería meterse en asuntos de un órgano independiente.

"Lo que le hice ver a 'Nacho' fue que la Mesa Ejecutiva había realizado una fijación provisoria, pendiente de lo que ocurriera con la asamblea de árbitros. Entonces, si es provisoria, todavía estamos a tiempo de que se cambie", relató Dehl a Ovación.

Confesó que la idea no fue suya, sino de Jorge Casales, integrante del Consejo Ejecutivo de la AUF al que contactó para, como expresidente de la Mesa Ejecutiva que tiene experiencia en el asunto ("la Mesa actual ha pecado de inexperiente", dice), lo aconsejara. "Le pregunté a Jorge qué se podía hacer y él me propuso que, al no poderse jugar el sábado en el Centenario, de repente se podía buscar un equilibrio y jugar el viernes. Yo acepté, porque hay que ser realista también y si un partido no se puede jugar el sábado, entonces todos tenemos que jugar el viernes. Eso sí, a la misma hora. Por eso pedí que fuera a las 17.00".

Ante la queja que también realizaron otros clubes como River Plate y Plaza Colonia, Dehl encabezó un movimiento a fin de presentar por escrito el pedido y obtuvo el apoyo de otras ocho instituciones: a las dos ya citadas se sumaron Danubio, Liverpool, Progreso, Fénix, Cerro, Racing y Juventud. Eso hace que 10 clubes, prácticamente un tercio, se hayan expresado en su voluntad de que la última jornada sea el viernes a las 17.00 horas.

Plaza es la única institución de las firmantes que no pertenece al grupo de nueve que se han mostrado opositoras desde el primer momento al gobierno de Alonso, las que, al no participar del Consejo de Liga, no han permitido que éste funcione por falta de quorum.

La nota se presentó directamente al Consejo Ejecutivo para que éste la pase a la Mesa Ejecutiva.