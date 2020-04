"Diente" López: "Nacional marcó mi carrera, me dio visibilidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A los 26 años, Nico López tiene grandes recuerdos de los inicios de su carrera. Todo el comienzo con Nacional y la prominencia en el segundo paso lo hicieron aparecer en la escena mundial del fútbol.

El "Diente" López es de la cantera de Nacional, donde debutó con 17 años en un partido contra Central Español, y terminó marcando su primer gol

como atleta profesional en 2011. El delantero jugó en el Campeonato Sudamericano Sub-20 en 2013.

“Estoy muy feliz de recordar mi tiempo en Nacional, marcó mi carrera, me dio visibilidad en el fútbol. El debut como profesional lo recuerdo como si fuera ayer, me emociono, porque sólo tenía 17 años, me había integrado al grupo y jugué mi primer partido haciendo un gol y todo. Se marcará para siempre", dijo López.

En 2016 López llegó nuevamente a los tricolores y tuvo un buen desempeño. Sumado a su anterior pasaje, totalizó 27 partidos oficiales con 14 goles marcados, además de un amistoso y un gol anotado. El delantero también concedió tres asistencias incluyendo la Primera División y la Copa Libertadores.

“El segundo paso por Nacional fue decisivo en mi carrera, marqué 14 goles, compití en la Copa Libertadores y tuve excelentes actuaciones contra equipos brasileños, fue especial", agregó el atacante uruguayo que después estuvo tres temporadas en el Inter de Brasil, donde enfrentó a Nacional, y actualmente -parate de por medio- está jugando en Tigres de México, donde llegó a disputar cuatro partidos.