Diego Vicente es el de las jugadas importantes en River Plate

"Es una semana muy intensa, con muchas ansias. Capaz que al principio del campeonato no esperábamos todo esto, pero ahora que se nos dio lo queremos aprovechar. Esta es una semana muy linda”, dijo Diego Vicente, el volante de River Plate a propósito de la final del Intermedio que jugarán el domingo frente a Liverpool



Diego cumplió los 21 años en julio pasado, sin embargo en un equipo que tiene en Matías Arezo, de 16 años, a su goleador, parecería que fuera mucho mayor.

“Veníamos de un campeonato donde no pudimos mantener la regularidad. Hacíamos un partido bueno y después decaíamos. Creo que el secreto para la buena campaña del Intermedio es que supimos mantener el nivel. Hoy nos sentimos con confianza, nos sentimos fuertes. Y eso es lo que nos ha llevado a estar en la final”, agregó el joven intentando buscar una explicación a la forma en que revivieron tras un muy mal torneo Apertura. Diego reconoció a su vez, que Jorge Fossati fue fundamental el cambio que tuvieron.

“Él y su cuerpo técnico tuvieron mucho que ver. Yo que soy de los más jóvenes del plantel, sé que hay que tratar de aprovecharlo. Hay que escucharlo y aprender mucho de él. Estuvo por muchos lados y es un técnico ganador. Tiene muchas cosas para enseñarnos”, admitió. “Confiamos en lo quien os planteó el cuerpo técnico apenas llegó. Nos adaptamos enseguida a su idea. Supimos entender y conseguimos mantener la regularidad que nos permitió terminar tan arriba”, insistió.

CLASIFICACIÓN. Vicente tuvo mucho que ver con que River Plate haya clasificado para la definición del Intermedio. Fue una jugada suya la que culminó con el gol de Matías Arezo frente a Danubio. “Ya antes de agarrar la pelota tenía decidido que iba a encarar. Y justo la agarré. Se me dio, encontré el espacio y por suerte estaba Matías Arezo solo y la pudo meter adentro”, contó.



“Después que salí (fue sustituido por Facundo Vigo) me enteré que Nacional estaba ganando en el estadio 2 a 0 y de afuera viví el final del partido con unos nervios bárbaros. En el entretiempo no nos habíamos enterado de lo que pasaba en el clásico. Al menos yo no me había enterado. Nosotros dependíamos de nosotros mismos y teníamos que ganar”, recordó el volante quien llegó a River Plate hace diez años para jugar en AUFI. Había arrancado el baby fútbol primero en Progreso, luego pasó a Cerro hasta que llegó al Prado donde se quedó para siempre.

METAS. Para alguien criado en el club tener la posibilidad de jugar la primera final oficial tiene un significado especial. “Para mí y para todos los que formamos parte del club. Yo recién estoy comenzando, dando mis primeros pasos en Primera División y es muy importante”, afirmó quien debutó en Primera con Juan Ramón Carrasco como técnico en el 2015. Fue en la última fecha del Apertura cuando JR lo mando a la cancha en lugar de Ángel Rodríguez.



De allí en más se mantuvo siempre en el primer equipo pero sin conseguir la titularidad. La que le dio Fossati.

“Uno tiene muchas metas y muchos sueños, pero hay que tratar de ir consiguiéndolos paso a paso. Mantenerme en la titularidad es muy importante para mí, ya es una meta menos. Lo que quiero es lo mismo que quieren todos los jugadores creo: jugar en Europa y llegar a la selección”, manifestó quien tiene pasado en el proceso de la selecciones celestes, estuvo en Sub 17 y en Sub 20.



Poder darle al club donde hizo todas las formativas su primer título oficial, también esté entre los objetivos de Diego. “Sabemos que el domingo nos vamos a encontrar con un rival muy duro, que viene haciendo un campañón. Pero nosotros también tenemos lo nuestro. Vamos a proponer nuestro fútbol. Ojalá nos vaya bien”, concluyó sobre el rival.