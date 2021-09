Diego, Renato y Román: los hinchas de Tacuarembó que aprovecharon para ver a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Colorido y variado. Así fue el ingreso de los hinchas de Nacional y Cerro Largo al estadio Raúl Goyenola para el primer partido del tricolor y del arachán con gente tras el inicio de la pandemia por coronavirus.

Desde un principio estaba previsto que los simpatizantes de Cerro Largo ingresaran por la tribuna principal, pero esto no evitó que algunos espectadores del fútbol en general, y de otros equipos, aprovecharan la ocasión para volver a ver un partido de fútbol.



Este caso es el de Diego Chineppe y su dos hijos, Renato y Román, que a pesar de ser hinchas de Tacuarembó decidieron comprar una entrada para ver al tricolor.

“Somos hinchas de Tacuarembó, pero vinimos a ver a Nacional”, le contó el adulto a Ovación. A la hora de explicar el motivo, Diego argumentó que antes tenía la posibilidad de ver más seguido al tricolor cuando su equipo militaba en la Primera División, pero ya hace mucho dejó de ser así. “Ahora que nuestro equipo está en la C, hace tiempo que Nacional no nos venía a visitar”, comentó.



Y si bien los tres simpatizantes tricolores no se autodenominan “hinchas a muerte de Nacional”, sí son admiradores del equipo y por eso decidieron ingresar al Goyenola para presenciar un espectáculo que, con el regreso de los hinchas a la cancha, ya no solo se disfruta dentro del campo.