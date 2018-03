El trabajo de Diego Polenta es más visible en la defensa central

Con la mixtura que hizo Alexander Medina entre los que habitualmente juegan de titulares en la Copa Libertadores -que fueron mayoría- y con los que juegan en el Torneo Apertura, Diego Polenta regresó a jugar contra Defensor Sporting a su posición natural, al menos en los últimos años en Nacional: en la defensa central.



Con la lesión de Diego Arismendi (que ha sido titular en la zaga en la Libertadores) y con la necesidad del DT de poner gran parte de lo mejor que tiene en el plantel teniendo en cuenta la importancia que tenía el duelo de anoche, Medina puso a Polenta en la zaga y no en el lateral izquierdo, donde jugó los últimos partidos de Copa.



Polenta rindió bien, no pasó sobresaltos, controló de buena forma a un jugador difícil de marcar como Germán Rivero y tuvo buena conexión con Guzmán Corujo, el juvenil que acompaña al “Mama” habitualmente en la Copa Libertadores.



Si bien como lateral izquierdo cumplió, quizás no tiene la visibilidad que generalmente tiene jugando en la zaga, como sucedió ayer.



El capitán protestó mucho y habló de forma reiterada con el árbitro Daniel Fedorczuk, que anoche tuvo una actuación para el olvido, teniendo un criterio inentendible para amonestar y fallando en jugadas puntuales del juego.



¿Qué pasará con Polenta el jueves en la Libertadores contra Santos?