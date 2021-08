Diego Polenta: "Desde que me fui sabía que iba a llegar el momento de volver"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Polenta, flamante incorporación del equipo de Martín Ligüera, charló con Nacional TV tras la confirmación de su llegada al club y se mostró contento por volver a vestir la camiseta tricolor. "“Estoy feliz de estar en mi casa nuevamente, desde que me fui sabía que el momento iba a llegar y llegó", inició el zaguero.

MIRA TAMBIÉN Le apuesta al "9": Juan Manuel Gutiérrez refuerza a Nacional para el Clausura

Con respecto a cómo vivió los días previos a su retorno, el exjugador de Olimpia de Paraguay contó que estaba "ilusionado" con la posibilidad de volver al club por el que simpatiza. "Cada hincha que me cruzaba por la calle me hacía sentir que tenía que volver", agregó.

Asimismo, Polenta hizo énfasis en que sus ganas de volver a Nacional estuvieron "desde el momento" en que se fue y recordó que cuando estuvo en el exterior también recibió el apoyo de los hinchas tricolores. "Estoy feliz y agradecido porque me tocó estar en Estados Unidos, en Paraguay y, en todos lugares a los que iba, me encontraba con un hincha de Nacional que me reconocía", destacó. En este sentido, dijo que eso lo enorgullece porque significa que "algo dejó" en el club.

En último término, el defensor se mostró ilusionado con el regreso al fútbol uruguayo: "Acá seguimos para volver a repetir la misma historia que empecé, pero no terminó todavía", finalizó.