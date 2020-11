De Ruggeri a Maradona: "Gracias por todo, te fuiste muy pibe"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Conmovido, el histórico defensor de la selección de Argentina, Oscar Ruggeri dijo sobre el fallecimiento de Diego Armando Maradona:

“Mamita, lo que hemos vivido. Lo que nos hizo vivir este tipo. De los momentos más lindos de mi vida. De verlo ahí adentro. De la energía que te tiraba. Gracias por todo, te fuiste muy pibe”

En su participación en el programa 90 Minutos de ESPN, Ruggeri rescató de su memoria el recuerdo eterno de lo que compartió con Maradona cada vez que jugaban en la Albiceleste. “Un crack en todo los sentidos. Si hay en el mundo un tipo que llevaba la cinta como correspondía, era este. Lo digo porque yo fui capitán. Pero este era distinto. Encima era el mejor de todos. Qué feliz nos hizo, loco”.

Y añadió: “Íbamos a la selección porque nos gustaba, pero también porque sabíamos que llegaba Diego y no podíamos no estar con él”, continuó.

“Encima no poder estar con él, ni despedirlo, ni hablarle. Me conmueve ver a todos que se le caen las lágrimas. Qué bárbaro. Creo que nos debe pasar a todos. No debe haber un argentino al que no se le caiga una lágrima, por lo que hizo este chico por este país. Si hay alguien que unió a todos los argentinos fue Diego cada vez que jugaba”, detalló Ruggeri.

“Era un pibe, esa es la bronca más grande. No puede ser, no puede ser. Todos disfrutábamos de lo que nos hacía vivir. Estábamos en pleno goce. Y ya se cayeron tres del plantel, tres pibes (José Luis "Tata" Brown y José Luis Cucciufo). No sé cómo se sigue de todo esto, es bravo. Esto es un paro en el mundo”, afirmó.

“Se va terminando, se nos van yendo los compañeros. Es una de las cosas que nos va a tocar vivir a cada uno. Yo creo que vamos a morir de esta manera todos”, cerró, emocionado por la pérdida del Diez.