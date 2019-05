Diego Maradona: "Estuve al borde de la muerte, esto no me hace nada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Atlético de San Luis se convirtió el domingo en el nuevo integrante de la primera división del fútbol mexicano tras ganar 1-0 en tiempo extra a Dorados de Sinaloa, dirigidos por el argentino Diego Maradona, en el partido de vuelta por la final del ascenso en el torneo Clausura.

"Estoy triste por los chicos, no por mí, yo gané, perdí, empaté en la vida, estuve al borde de la muerte. A mí esto no me hace nada, estoy triste hoy por mis muchachos", dijo Maradona a periodistas.

Por segundo torneo consecutivo, Maradona y sus Dorados perdieron la final ante el Atlético San Luis que, con el bicampeonato, logró el ascenso directo a primera división.

Maradona asumió el mando de los Dorados en el torneo Apertura-2018. Su saldo es de 30 partidos de liga dirigidos: 17 victorias, ocho empates y cinco derrotas.

San Luis ascendió al máximo circuito del fútbol mexicano con un marcador global de 2-1."¡Tenemos un nuevo miembro en la familia! Será un gusto encontrarnos con la afición potosina y con toda la pasión que se vive en el estadio Alfonso Lastras ¡Bienvenido @AtletideSanLuis a la #LIGABancomerMX!", publico la Liga MX en sus redes sociales.

Los dirigidos por Alfonso Sosa ganaron en diciembre medio boleto para ascender al conquistar el torneo Apertura tras vencer a Dorados.

"Para nosotros era importantísimo consolidar este año el equipo en primera división, es un proyecto muy ambicioso y muy serio. Se tiene el respaldo de una institución de la jerarquía del Atlético de Madrid, un equipo a nivel mundial de los mejores, por eso no podíamos dejar pasar está oportunidad", dijo Sosa.

De esta manera, Atlético de San Luis iniciará en julio su aventura en la primera división del fútbol mexicano.

"¡SOMOS DE 1ERAAAAAAAA! ¡Llegamos para quedarnos!", publicó el Atlético de San Luis en su cuenta de Twitter.