Diego Maradona deja a los Dorados de México por motivos de salud

El astro argentino del fútbol Diego Armando Maradona decidió dejar la dirección técnica del club mexicano de segunda división Dorados, del norteño estado de Sinaloa, al que entrenaba desde septiembre pasado, informó este jueves su abogado, Matías Morla.

"Por consejo médico (Maradona) le dedicará tiempo a su salud y se someterá a dos operaciones: de hombro y de rodilla. Agradecidos a toda la familia de Dorados y continuaremos juntos el sueño más adelante", escribió Morla en su cuenta de Twitter.



La salida del ídolo argentino, conocido popularmente como El Diego o El 10, ocurre más de un mes después de que sus dirigidos perdieran, en el Clausura-2019 y por segunda ocasión consecutiva, la final del torneo de ascenso de la liga mexicana, al caer por 1-0 ante el Atlético de San Luis Potosí.

Maradona asumió el mando de los Dorados en el torneo Apertura-2018, cuando logró sacarlos del fondo de la tabla de posiciones y llevarlos también a la instancia decisiva, pero perdió la oportunidad al ser derrotado por el mismo Atlético San Luis.



El saliente técnico, quien dirigió previamente a clubes de su país y a la propia selección albiceleste, además de equipos de los Emiratos Árabes Unidos, no ha podido hasta ahora ganar un título como entrenador o duplicar su enorme éxito como futbolista, donde encumbró al modesto Nápoles de la liga italiana y ganó el Mundial de México-1986 con Argentina.

Controversia a su paso

Además de alcanzar dos subcampeonatos de liga, Maradona provocó polémicas de impacto internacional desde su posición de técnico de Dorados.



En octubre de 2018, El Diego se fue contra el futbolista argentino Lionel Messi al que pidió "no endiosar" y al que criticó por ir "20 veces al baño" antes de los partidos de la selección Albiceleste.



En diciembre, estuvo a punto de liarse a golpes con aficionados del Atlético de San Luis que le entonaron cánticos insultantes al término de la final de liga.



También envió mensajes en contra del suizo Gianni Infantino a quien acusó de haberlo utilizado para llegar a la presidencia de la FIFA y luego no le cumplió lo que le prometió cuando le solicitó su apoyo.



Sus palabras controvertidas también tuvieron eco más allá del deporte.

A finales de marzo de 2019, el astro argentino le dedicó un triunfo a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y al mismo tiempo arremetió contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump, por su política adversa al país sudamericano.



Esas declaraciones infringieron el Código de Ética de la Federación Mexicana de Fútbol que, por tal motivo y a través de la Comisión Disciplinaria, le aplicó a Maradona una multa económica que no fue pública.



En contraste, Maradona mostró un lado muy humano al solidarizarse con los damnificados de las inundaciones que azotaron a Sinaloa a los pocos días de su llegada a México.



Además, El Diego solía acceder de buena manera a los aficionados, sobre todo a los niños que se se le acercaban para pedirle autógrafos y fotografías.

Agradecimiento al Diego

En la recta final del Clausura-2019, Maradona ya amagó con irse del fútbol mexicano, pues argumentaba que su presencia perjudicaba a los Dorados, ya que los árbitros le pitaban en contra de mala fe por el solo hecho de ser su entrenador.



El saldo de Maradona como director técnico del club sinaloense fue de 30 partidos de liga dirigidos, de los cuales 17 fueron victorias, ocho empates y cinco derrotas.



A través de Twitter, los Dorados de Sinaloa dieron muestras de gratitud por el aporte del entrenador argentino.



"¡Gracias por todo, Jefe! ¡Recupérate y nos vemos pronto", fue parte del mensaje del equipo. "Juntos sorprendimos al mundo".