Diego Maradona sobre Cristiano Ronaldo: "Es pura potencia y ahora también es brujo"

El argentino Diego Maradona tuvo palabras de elogio para Cristiano Ronaldo luego del partido ante Atlético de Madrid. El portugués marcó el triplete que había prometido en Turín y metió a la Juventus en cuartos de final de la Champions League. Razones para que el entrenador de Dorados de Sinaloa se desviva en loas hacia el luso.

En ese sentido, Maradona señaló que el portugués no solo es un gran jugador sino que ahora también es brujo, según declaraciones recogidas por ESPN



"Hay jugadores que son tocados por la varita mágica. La verdad es que los argentinos estamos orgullosos por el hecho de que Lionel Messi es argentino y no español, pero Cristiano Ronaldo es un animal", dijo Diego.



Y agregó: "Es pura potencia y ahora también es brujo porque dijo que va a hacer tres goles y los hace".



Cristiano Ronaldo se dio un banquete en la revancha entre Juventus vs. Atlético de Madrid al marcar un hat-trick (el octavo en su historia en este certamen y el segundo a los 'Colchoneros') que le dio a la 'Vecchia Signora' el pase a los cuartos de final de la Champions League.