Diego Maradona alborota la ciudad de La Plata

La posibilidad de que Diego Maradona vuelva a trabajar en Argentina, esta vez como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata sacude a esa ciudad y hace hablar a todos los aficionados del país.



Los medios argentinos aseguran que las negociaciones para contratarlo están muy avanzadas. Su abogado, Matías Morla, dijo ayer que hay un 80% de posibilidades de que se concrete.



“Con la gente de Gimnasia tuve contacto. Que me haya puesto otra vez por mis logros lejanos o porque por ahí son maradonianos es una cosa muy linda. Muy tierna. Que me llega al corazón”, afirmó Maradona en un video en el cual aparece con el cirujano Diego Eyrachet, que le colocó una prótesis en la rodilla derecha. En ese video, el exjugador buscó demostrar que puede movilizarse con normalidad. “Dicen que no me puedo mover. Dicen”, ironizó.

Además, Maradona lanzó un mensaje que se interpretó destinado al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, con quien se encuentra distanciado: “A toda la gente del Lobo, acá (golpeándose el corazón). Y ustedes saben que hay una yunta en frente que me tiró los huevos para abajo, y ésa no se la perdono a nadie”.



Gimnasia se encuentra en un momento sumamente difícil: obtuvo solo un punto en las cinco fechas disputadas por la Superliga y está amenazado por los promedios para el descenso. Eso llevó a los dirigentes platenses a intentar un golpe de timón audaz para salir de la situación.



Para colmo, el club atraviesa serias dificultades económicas, por lo cual se piensa que la llegada del ídolo podría elevar las recaudaciones y generar ingresos por otras vías.



Para convencerlo, además de una oferta económica no divulgada públicamente, le plantearon que asuma en la función que él prefiera: manager, director deportivo o director técnico “a distancia”. En ese sentido, tendría permiso para asistir a solo dos entrenamientos por semana y los demás días estarían a cargo de sus ayudantes.



Los antecedentes del 10 como entrenador no son muy prometedores. En Argentina dirigió a Mandiyú de Corrientes y Racing de Avellaneda por un total de 22 partidos, de los cuales ganó dos. Y después fue designado para dirigir a la selección argentina en la parte final de las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010 y la propia Copa del Mundo. Allí, luego de superar fácilmente la primera ronda y eliminar a México en octavos de final, se despidió en cuartos con una goleada de Alemania.



Luego trabajó en dos equipos de los Emiratos Árabes, Al-Wasl y Fujairah, pasó como “motivador” por Riestra, un club de la tercera división argentina y finalmente estuvo a punto de lograr el ascenso a la primera mexicana con Dorados de Sinaloa, en medio de enorme repercusión mediática. De este club se desvinculó en junio pasado “por motivos de salud”, cuando los mexicanos le ofrecían renovar el contrato.



Un mes más tarde, en medio de múltiples rumores, se difundió un informe médico en el cual se señalaba que Maradona padece “dificultad en la conciliación y mantenimiento del sueño”, pero se aclaraba que los estudios neurológicos arrojaron resultados normales.



Su principal preocupación entonces, según se indicó, era someterse a la operación de rodilla y a otra de ligamentos en el hombro izquierdo.



Una rápida encuesta entre hinchas de Gimnasia, realizada ayer por La Nación, indicó que existe una mayoría a favor de la llegada de Diego, aunque hay quienes advierten sobre los riesgos de la contratación.