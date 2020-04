Diego Lugano recordó el día que fue a buscar a Jorge Larrionda al hotel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Lugano recordó que en la semifinal de la Copa Libertadores de 2016 São Paulo fue "robado" y reconoció que más tarde fue "al hotel a buscar a Jorge Larrionda, un uruguayo, que fue el quinto árbitro".

El gerente de relaciones internacionales del club brasileño, en una entrevista concedida a los periodistas brasileños Eduardo Tironi y Arnaldo Ribeiro en Youtube, evocó aquella campaña y señaló: "Fue un robo. Fue un robo. Robo, robo. La expulsión de Maicon aquí en Morumbi es inexplicable. Incluso más tarde, fui al hotel a buscar a Jorge Larrionda, un uruguayo, que fue el quinto árbitro", dijo Lugano.

Lugano también criticó la decisión del por entonces entrenador Edgardo Bauza, al considerar que él debería "haber ingresado a ese juego después de que Maicon fue expulsado, pero también hubo algunas cosas fuera del campo. Tuve un problema con mi pierna izquierda, había estado fuera por 20 días. 'Patón', en el juego de regreso contra el Atlético-MG, me consultó a mitad de la segunda mitad para eliminar a un delantero y poner tres defensores. Le dije: "Patón, ¿vas a dejar atrás al equipo? Poner a un defensor sin ritmo, ¿qué es lo peor que puede tener para un defensor?" Creo que contra el Atlético Nacional debería haber entrado, pero él debe haber pensado en no poner a un defensor sin ritmo con poco tiempo restante. Cerró Mena, dejó a los atacantes, y obviamente no funcionó. Estaba enojado, obviamente. Cuando bajé por el túnel desde el vestuario, él me estaba esperando y me dijo: "Diego, la cagué. Lo siento, lo siento, lo siento". No le dije nada, pero también lo entendí. Estas son cosas que suceden, decisiones".

Para el exfutbolista la situación de malas decisiones arbitrales se repitió. "Y en Medellín, también fuimos literalmente robados. Es sorprendente cómo en 2016, con un equipo mucho más bajo que hoy, llegamos solo por la camiseta de São Paulo, por la mística, y éramos campeones. Pero el fútbol no tiene matemáticas, no tiene mucha lógica", dijo, recordando que en la derrota por 2-1 en Colombia, cuando al Tricolor no le cobraron un penal a favor en momentos que el partido iba 1 a 1.